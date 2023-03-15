CHP'li Tanrıkulu 'İlk işimiz KHK'lılarla helalleşmek' demişti: FETÖ'cüler Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sevinçle karşıladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından terör örgütü PKK elebaşlarından ve firari FETÖ'cülerden peş peşe tebrik mesajları geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının terör örgütü mensuplarınca sevinçle karşılanması, CHP'lilerin KHK'lılara verdiği sözleri gündeme getirdi. KHK'lılara göreve dönüş sözü veren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kılıçdaroğlu'nu referans göstererek "İlk işimiz bu yurttaşlarımızdan özür dilemek, onlarla helalleşmek, bir helalleşme yasası çıkarmak ve haklarını iade etmek olacak. " demişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından terör örgütü PKK elebaşlarından ve firari FETÖ'cülerden tebrik mesajları geldi. Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu yayınladığı video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösteren Altılı Masa'ya destek verdi. Depremin ardından Altılı Masa'nın gücünün daha da arttığını söyleyen elebaşı, "Erdoğan’a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak" dedi. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı, firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü de mutlu etti. Sosyal medya hesabından 'hayırlı olsun' mesajı paylaşan Şükür, "İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt edilmeyeceği 85 milyon insanımızın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu, hayırlı ve yolunuz açık olsun." dedi. Kılıçdaroğlu'na PKK ve FETÖ'den gelen tebrik mesajları, CHP'lilerin verdiği KHK sözlerini gündeme getirdi. Katıldığı televizyon programında KHK'lılara göreve dönüş sözü veren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bütün hazırlıkların yapıldığını açıklamıştı. Tanrıkulu şöyle konuşmuştu: "Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olarak şunu söyleyeyim; CHP Milletvekili olarak söylüyorum ki genel başkanımız neredeyse tüm konuşmalarında tümünün haklarının iade edileceğini, kamuda göreve başlayacaklarını ve özlük haklarını alacaklarını söylüyor. Bu bir maddelik düzenlemedir aynı zamanda. Onun bütün hazırlıkları yapıldı şu anda. Olası bir iktidar değişikliğinde ilk yapacağımız işlerden bir tanesi kolektif bir biçimde sivil medeni ölüme mahkum edilmiş bu yurttaşlarımızdan özür dilemek, onlarla helalleşmek, bir helalleşme yasası çıkarmak ve haklarını iade etmek olacak. "