CHP'li Tanrıkulu 'İlk işimiz KHK'lılarla helalleşmek' demişti: FETÖ'cüler Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sevinçle karşıladı

Sezgin Tanrıkulu-Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından terör örgütü PKK elebaşlarından ve firari FETÖ'cülerden tebrik mesajları geldi.
Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu yayınladığı video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösteren Altılı Masa'ya destek verdi.
PKK elebaşı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurması üzerine destek açıklaması yaptı
FETÖ firarisi Hakan Şükür: Yolunuz açık olsun
CHP dönüş sözü vermişti
Kılıçdaroğlu'na PKK ve FETÖ'den gelen tebrik mesajları, CHP'lilerin verdiği KHK sözlerini gündeme getirdi. Katıldığı televizyon programında KHK'lılara göreve dönüş sözü veren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bütün hazırlıkların yapıldığını açıklamıştı. Tanrıkulu şöyle konuşmuştu: