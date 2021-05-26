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POLİTİKA

CHP’li Torbalı Belediyesi'ne skandal atama: Milletvekili Yıldız’ın avukat olmayan kızı hukuk işleri müdürü oldu

İzmir Torbalı Belediyesi’nin Hukuk İşleri Müdürlüğünün başına, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın avukat olmayan kızı Ezgi Yıldız getirildi. Yıldız’ın kızınıönce özel kalem müdürlüğü kadrosundan devlet memuru yapması tepki toplamıştı. Ardından asaleten Veteriner İşleri Müdürü olarak atanan Ezgi Yıldız’ın son olarak belediyenin hukuk işleri müdürü olarak atanması yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

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CHP’li Torbalı Belediyesine skandal atama: Milletvekili Yıldız’ın avukat olmayan kızı hukuk işleri müdürü oldu
CHP’li Hüseyin Yıldız’ın avukat olmayan kızı, Torbalı Belediyesi’nin hukuk işleri müdürü oldu

Yerel seçimlerde İzmir Torbalı'da belediye başkanı seçilir seçilmez oğlunu 7 bin lira maaşla belediye şirketine genel müdür yardımcısı olarak atayan ve gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalan CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur’un CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın özel kalemden memur atadığı kızını vefat etmeden önce de avukat olmamasına rağmen belediyenin Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne atadığı ortaya çıktı.

Özel kalem müdürlüğünden devlet memurluğuna

Milyonlarca vatandaş devlet memuru olabilmek için KPSS sınavlarında ter dökerken 18 Nisan’da hayatını kaybeden CHP’li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın kızı Ezgi Yıldız'ı önce özel kalem müdürlüğü kadrosundan devlet memuru yapması ilçede gündem olmuştu. Ardından asaleten Veteriner İşleri Müdürü olarak atanan Ezgi Yıldız’ın son olarak belediyenin hukuk işleri müdürü olarak atanması yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

  • Aydınpost'un haberine göre; Görevde yükselme sınavına girmeden ve 8 yıllık memuriyeti doldurmadan yapılan atama Torbalı’da da tepkilere neden oldu.

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CHP’li vekile borcunu ödemiş

18 Nisan’da hayatını kaybeden İsmail Uygur’un, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi belediye başkan adaylarını belirleme sürecinde kendisinin Millet İttifakı'ndan Torbalı Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesinde önemli rol oynadığı öne sürülen CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'a olan borcunu kızını işe alarak ödediği konuşulmuştu.

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  • Başkan Uygur, 26 yaşındaki Ezgi Yıldız'ı önce özel kalem müdürlüğü kadrosundan devlet memuru yaptı. Daha sonra ise asaleten Veteriner İşleri Müdürü olarak atadı.

Görevde yükselme sınavına girmeden ve 8 yıllık memuriyeti doldurmadan yapılan atama, Torbalı’da tartışma yaratırken, son olarak Başkan Uygur’un vefatından önce CHP’li vekil Hüseyin Yıldız’ın kızını avukat olmamasına rağmen belediyenin hukuk işleri müdürü olarak atadığı ortaya çıktı.

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