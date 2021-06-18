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POLİTİKA

CHP’li Torun: Bir kez daha tekrarlıyoruz Kanal İstanbul’daki şirketlerin parasını ödemeyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kanal İstanbul Projesi'ne katılacak şirketlere bir kez daha tehdit geldi. Düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Genel başkanımız da açıkladı. Ben de bir kez daha buradan tekrarlamak istiyorum. İktidara gelirsek projenin içinde yer alan hiçbir şirketin parasını ödemeyeceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’li Torun: Bir kez daha tekrarlıyoruz Kanal İstanbul’daki şirketlerin parasını ödemeyeceğiz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Gaziantep'te basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında Kanal İstanbul Projesi'ne değinen Torun, iktidara gelmeleri halinde, projeye destek veren şirketlere ödeme yapmayacaklarına dair söylemlerini tekrarladı.

"Hiçbir şirkete ödemeye yapmayacağız"

Torun, "Genel başkanımız da açıkladı. Ben de bir kez daha buradan tekrarlamak istiyorum. İktidara geldiğimizde projenin içinde yer alan hiçbir şirketin parasını ödemeyeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu: Yatırım yapmalarının önünü keseceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran'da Kanal İstanbul Projesi'ni iktidara geldiklerinde durduracaklarını söylemiş, "Kanal İstanbul Projesi'nde bulunan şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye’de yatırım yapmalarının önünü keseceğiz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul'u durduracağız
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul'u durduracağız

Kılıçdaroğlu bankaları da tehdit etmişti

Kılıçdaroğlu, bir başka konuşmasında da bankaları tehdit etmişti. Kılıçdaroğlu, "Bankaların buna finans kaynağı ayıracağını düşünmüyorum. Eğer bizden bir banka buraya kredi verirse günü geldiğinde o da görür. Bakın bu kadar açık, net söylüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu’ndan bankalara tehdit: Kanal İstanbul’a kredi verirlerse günü geldiğinde görürler
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu’ndan bankalara tehdit: Kanal İstanbul’a kredi verirlerse günü geldiğinde görürler

Akşener: 1 kuruş ödemeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kılıçdaroğlu gibi iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul Projesi'ni durduracaklarını belirtmişti. Akşener, "Kanal İstanbul yapımı için anlaşılan şirketlere 1 kuruş ödemeyeceğiz, sonra çok demedi demeyin" sözlerini kullanmıştı.

Akşener'den Kanal İstanbul açıklaması: Projedeki şirketlere bir kuruş ödemeyeceğiz
GÜNDEM
Akşener'den Kanal İstanbul açıklaması: Projedeki şirketlere bir kuruş ödemeyeceğiz
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