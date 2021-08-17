Gündem CHPli Tunç Soyer İYİ Partiye de HDPye de aynı mesafedeyim
POLİTİKA

CHP'li Tunç Soyer: İYİ Parti'ye de HDP'ye de aynı mesafedeyim

Geçen ay HDP ile ortak miting düzenleyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu durumun Millet İttifakı'nda bir gerilim yaratıp yaratmadığı sorusuna yanıt verdi. Soyer, "İYİ Parti'ye de HDP'ye de aynı mesafedeyim" dedi.

Haber Merkezi Diğer
CHPli Tunç Soyer: İYİ Partiye de HDPye de aynı mesafedeyim
Tunç Soyer

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İYİ Parti ile son derece yakın ilişkiler içinde olduğunu belirtti.

'İttifaklar seçimin bittiği gün sona erdi'

"Hakikaten başarılı bir işbirliği zeminimiz var. Ve gayet uyumlu birlikteliğimizi sürdürüyoruz." diyen Soyer, "İttifaklar, resmi ya da gayri resmi destekler benim için seçimin bittiği gün sonra erdi." ifadesini kullandı.

Tunç Soyer’in makam odasının yanında terör propagandası
GÜNDEM
Tunç Soyer’in makam odasının yanında terör propagandası

Independent Türkçe'ye konuşan Soyer, "İstanbul ve Ankara gibi CHP belediyelerinin aksine HDP ile birliktelik konusunda açık sözlü olmak konusunda hiç imtina etmediniz, mitinglerde birlikte fotoğraf verdiniz. Millet İttifakı'ndaki ortağınız İYİ Parti'nin de HDP'ye yönelik tavrını da biliyoruz. Bu Millet İttifakı'nda İzmir yerelinde bir gerilim yaratmıyor mu?" sorusuna yanıt verdi.

(CHP'li Soyer ile HDP'li Buldan'ın ortak mitingi)

'İYİ Parti'ye de HDP'ye de aynı mesafedeyim'

İYİ Parti, HDP arasındaki dengeler meselesinin kendi meselesi olmadığına vurgu yapan Soyer, "Ben belediye başkanı olarak hiçbir parti ayırmaksızın hiçbir siyasal görüş farklılığı düşünmeden, herkese aynı mesafede durarak, aynı hizmeti üretmek mecburiyetindeyim." diye konuştu.

İzmir'de bu duruşunu devam ettireceğini söyleyen Soyer, İYİ Parti'ye de HDP'ye de aynı mesafede olduğunu vurguladı.

CHP'li başkanlar birbirine girdi! Çetin Akın'dan Tunç Soyer'e sert tepki: Herkes kendi çöplüğünü temizlesin
GÜNDEM
CHP'li başkanlar birbirine girdi! Çetin Akın'dan Tunç Soyer'e sert tepki: Herkes kendi çöplüğünü temizlesin


Abone Ol Google News
Kayıpların sayısı artıyor

Kayıpların sayısı artıyor

Sel, Kastamonu'da 62 Sinop'ta 15 Bartın'da da 1 can aldı.
83 milyar dolarlık ölü yatırım: Afgan ordusu

83 milyar dolarlık
ölü yatırım: Afgan ordusu

​ABD 'en az 3 ay' demişti 3 saat direnemediler.
Türkiyenin koronavirüs yoğunluk haritasında son durum belli oldu

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

17 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Beklenen özür açıklaması geldi

Beklenen özür açıklaması geldi

Evinden sarı kırmızılı taraftarlara seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.