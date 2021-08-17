CHP'li Tunç Soyer: İYİ Parti'ye de HDP'ye de aynı mesafedeyim

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İYİ Parti ile son derece yakın ilişkiler içinde olduğunu belirtti.

'İttifaklar seçimin bittiği gün sona erdi'

"Hakikaten başarılı bir işbirliği zeminimiz var. Ve gayet uyumlu birlikteliğimizi sürdürüyoruz." diyen Soyer, "İttifaklar, resmi ya da gayri resmi destekler benim için seçimin bittiği gün sonra erdi." ifadesini kullandı.

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Independent Türkçe'ye konuşan Soyer, "İstanbul ve Ankara gibi CHP belediyelerinin aksine HDP ile birliktelik konusunda açık sözlü olmak konusunda hiç imtina etmediniz, mitinglerde birlikte fotoğraf verdiniz. Millet İttifakı'ndaki ortağınız İYİ Parti'nin de HDP'ye yönelik tavrını da biliyoruz. Bu Millet İttifakı'nda İzmir yerelinde bir gerilim yaratmıyor mu?" sorusuna yanıt verdi.

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(CHP'li Soyer ile HDP'li Buldan'ın ortak mitingi)

'İYİ Parti'ye de HDP'ye de aynı mesafedeyim'

İYİ Parti, HDP arasındaki dengeler meselesinin kendi meselesi olmadığına vurgu yapan Soyer, "Ben belediye başkanı olarak hiçbir parti ayırmaksızın hiçbir siyasal görüş farklılığı düşünmeden, herkese aynı mesafede durarak, aynı hizmeti üretmek mecburiyetindeyim." diye konuştu.

İzmir'de bu duruşunu devam ettireceğini söyleyen Soyer, İYİ Parti'ye de HDP'ye de aynı mesafede olduğunu vurguladı.

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