CHP'li Tunç Soyer'den 'İYİ Parti blöf yapıyor' çıkışı: İzmir'de aday çıkarmaları organik bir durum değil

CHP'li Tunç Soyer, İYİ Parti'nin İzmir'de yaptıklarının siyasi blöf olduğunu iddia etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2024 yerel seçimlerinde ittifak kapısını tamamen kapattı. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti lideri,
"Benim geldiğim nokta şu; kutuplaştırmanın Türkiye’ye dayattığı 50 artı 1 ittifak sistemi, Türkiye’ye büyük zarar veriyor. Onun için de biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız"
ifadelerini kullandı. İzmir adaylarının Ümit Özlale olduğunu duyuran Akşener,
"Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık"
dedi
Özlale, İzmir'e ilişkin yaptığı açıklamada CHP yönetimini hedef alıp,
"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bankamatik memurlarının son beş senede sayısının arttığını biliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi gelirinin neredeyse yüzde 90'ını Ankara'dan alıyor ve kendisi gelir oluşturabilen projelere imza atmıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çok sayıda bankamatik memuru olduğunu düşünüyorum."
dedi.
CHP'li Tunç Soyer: İYİ Parti'nin İzmir'de aday çıkarması organik bir durum değil
CHP'li Tunç Soyer: İYİ Parti'nin İzmir'de aday çıkarması organik bir durum değil
Yaşanan tartışmalara ilişkin TV100 canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İYİ Parti'nin İzmir'de aday çıkarma meselesinin İstanbul ve Ankara'ya yönelik hamle olduğu iddiasını yineledi.
"İzmir’de aday çıkartmak üstelik kazanma ihtimali çok zayıf olan bir aday çıkartmak olsa olsa bir sonraki hamle için bir altlık bir zemin olabilir diye düşünmüştüm"
diyen Soyer, Özlale'nin adaylıktan geri çekilme ihtimaliyle ilgili
"Böyle bir ihtimalde olabilir"
dedi.
Özlale'nin adaylığının organik bir durum olmadığını vurgulayan Soyer,
"Ama bana çok organik bir durum gibi gelmedi, 4 ay önce milletvekili seçilmiş bir akademisyenin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na talip olması çok anlaşılır bir durum değil benim açımdan."
sözleriyle yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu'na adaylık göndermesi: Neden ne sebeple açıklamıyor bilmiyorum
Kılıçdaroğlu'na adaylık göndermesi: Neden ne sebeple açıklamıyor bilmiyorum
Soyer, İzmir'de yeni dönemde aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise,
"O konuda hiçbir fikrim yok. Hangi gerekçelerle, ne zaman ve niye açıklamıyor bilmiyorum doğrusu. Ben görevimin başındayım"
yanıtını verdi.
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1 saat önce