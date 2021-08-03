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POLİTİKA

CHP'li Tuncay Özkan CHP'nin yangınlarla mücadeleye ilişkin yalanlarını çürüten gazeteci Adem Metan'ı hedef aldı

CHP'li vekiller, Türkiye’nin yangınları söndürmekte “aciz olduğu” algısını yaymak için yanlış bilgiler paylaşıyor. Yangın noktalarına hava desteği sağlanmadığını iddia eden CHP'liler, bölgede gelişmeleri takip eden ve yalanlarını ortaya çıkartan gazetecileri de hedef alıyor. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Vatandaş yangına elleriyle müdahale ediyor" yalanını bölgede uçan helikopterlerin görüntüsünü paylaşarak çürüten gazeteci Adem Metan'ı yalakalıkla suçlayarak hedef gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Tuncay Özkan CHPnin yangınlarla mücadeleye ilişkin yalanlarını çürüten gazeteci Adem Metanı hedef aldı
Adem Metan

Türkiye’nin yangınları söndürmekte “aciz olduğu” algısını yaymak için yürütülen kampanyaya CHP'li vekiller, alevlerin söndürülmesine yönelik çalışmaları hedef alarak destek veriyor.

HAVA DESTEĞİ VERİLMİYOR YALANI

CHP'li vekiller bu kapsamda yoğun olarak alevlerin etkisindeki alanlara hava desteği sağlanmadığına yönelik paylaşımlarda bulunuyor.

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken insanlar yanıyor uçak gönderin videosu çekmesi de bunun en önemli göstergesi.

CHP'LİLER GAZETECİLERİ HEDEF ALIYOR

Bölgede yayın yapan gazeteciler, yangın noktalarından paylaştıkları görüntülerle CHP'nin bu iddialarını çürütüyor. O isimlerden biri olan gazeteci Adem Metan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın hedefi oldu.

CHP'li Özkan geçtiğimiz günlerde "Vatandaş yangının ortasında kalmış elleriyle müdahale ediyorlar. Acil helikopter ve uçak desteği şart!" paylaşımında bulunmuştu.

CHP'Lİ ÖZKAN'IN YALANININ ADEM METAN ÇÜRÜTTÜ

Özkan'ın bu tweeti sonrası video paylaşan Adem Metan "Tuncay Bey alanen yalan söylüyorsunuz! Ben 3 gündür bölgedeyim. Bu videonun çekildiği alanda 3 helikopter bütün gün görev yaptı. Ara ara sayısı fazla oldu. Konfor alanınızdan kopup desteğe gelemiyorsunuz bari burada canla başla çalışan insanların motivasyonunu etkilemeyin!" diyerek CHP'li vekilin iddiasının doğru olmadığını ortaya koydu.

YALANINI ÇÜRÜTEN METAN'I YALAKA İLAN ETTİ

Bunun üzerine Özkan, "Ödülünü almışsın çocuk. Aferin sana. Yalakalık ödülü almak için bir daha asla gerçek bir gazeteciye saldırma" diyerek Adem Metan'ı hedef gösterdi. Metan, CHP'li vekile şu sözlerle yanıt verdi:

Karşınızda çocuk yok! Eğer içinizde birazcık kalıntısı kaldıysa sizi nezakete davet ediyorum. Gazetecinin olması gerektiği yerdeyim. Olayın tam içindeyim. Siz gerçek bir gazeteciymişsiniz ya! Bir gazetecinin olayların tam içinde olması gerektiğini daha iyi bilirsiniz!

Tuncay Özkan
Tuncay Özkan

Sosyal medyadan gördüğünüz ve paylaştığınız videonun kenarındaki küreği dahi görmeyen bir gazeteci. Ben oradaydım dedikten tam 47 dakika sonra canlı yayın açan, üstelik yolun kenarından bunu yapan bir gazeteci değil mi?

"HERKESİ SATILIK MI SANIYORSUNUZ?"

Siz benim yıllardır tırnaklarımla kazıyarak geldiğim bu noktaya ödül ithamında bulunamazsınız! Kendinize gelin. Hadi gelin neredesiniz buluşalım? Açın canlı yayın konuşalım! Adres verin geleyim. 4 gündür aynı çorapla sahadayım ben. Karton üzerinde yatıyorum. Ne ödülü! Ne ödülü! Ne ödülü!

Neredeyseniz geleceğim! Şimdi! Bu gece benim yattığım karton da yatacaktınız! Beraber aynı yerde yatacağız! Ne ödülü! Herkesi satılık mı sanıyorsunuz? Bana adres vereceksiniz geleceğim! Yanmış ayaklarımı sizin canlı yayınınızda açacağız! Ödülü beraber görecek izleyenler!

Bana adresin verin! Adres berin diyorum size! Bu yangın sürecini birlikte yaşayacağız! Siz nereye ben oraya! Hadi! Hodri meydan! 24 saat dibinizden ayrılmayacağım! Konfor ha, ödül ha! Önce araştır kim kimdir nedir diye! Adres bekliyorum! Lütfen!

CHP'li Özkan'ın 'helikopter desteği yok' paylaşımına bölgeden görüntülerle yanıt: Alenen yalan söylüyorsunuz
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