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CHP'li Tuncay Özkan: Selahattin Demirtaş barıştan yana

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, katıldığı televizyon programında Selahattin Demirtaş için akla ziyan sözler kullandı. CHP'li Özkan, Demirtaş'ın barıştan yana bir siyasetçi olduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Tuncay Özkan: Selahattin Demirtaş barıştan yana
​CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, katıldığı televizyon programında, PKK elebaşı Öcalan'ın heykelini dikeceğini ve HDP'nin Öcalan'ın projesi olduğunu söyleyen, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu Selahattin Demirtaş'ı 'O barıştan yana' diyerek savundu.

CHP'li Özkan'ın akla ziyan ifadeleri şu şekilde:

"Selahattin Demirtaş barıştan yana bir insan. Biz kendisiyle Edirne cezaevinde beş saat konuştuk. Benden ayrı düşünen bir insan değil. Ya kardeşim bu insanlara haksızlık etmeyin. Selahattin Demirtaş niye orada yatıyor? Selahattin Demirtaş silahlı bir mücadeleyi savunmuyor ki. Selahattin Demirtaş barıştan yana. Niye Selahattin Demirtaş 'a bu zulmü yapıyorsunuz?"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Selahattin Demirtaş silahlı bir mücadeleyi savunmuyor kendisi barıştan yana
OYNAT 00:41
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Selahattin Demirtaş silahlı bir mücadeleyi savunmuyor kendisi barıştan yana
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, katıldığı programda Selahattin Demirtaş'ın barıştan yana bir siyasetçi olduğunu ifade etti.

Özkan, 'Selahattin Demirtaş barıştan yana bir insan. Biz kendisiyle Edirne cezaevinde beş saat konuştuk. Benden ayrı düşünen bir insan değil. Ya kardeşim bu insanlara haksızlık etmeyin. Selahattin Demirtaş niye orada yatıyor? Selahattin Demirtaş silahlı bir mücadeleyi savunmuyor ki. Selahattin Demirtaş barıştan yana. Niye Selahattin Demirtaş 'a bu zulmü yapıyorsunuz?' dedi.

'ERBAKAN İLE DEMİRTAŞI KÜRSÜYE ÇIKARTIRIM'

CHP'li Tuncay Özkan'ın skandal beyanları bunla da sınırlı kalmadı. Özkan, 6-8 Ekim olaylarının eli kanlı faili Selahattin Demirtaş ve merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı aynı kefeye koydu.

"Tuncay Özkan olarak tekrar Cumhuriyet Mitingi yapar mısınız?" sorusunu yanıtlayan CHP İzmir Milletvekili, "Kürsüye Necmettin Erbakan ile Selahattin Demirtaş'ı çıkartırım, onları konuştururum. Toplumu, Türkiye'yi bütünüyle kucaklarım" dedi.

  • Özkan geçtiğimiz günlerde de Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve Demirtaş'ın bir barış insanı olduğunu öne sürerek "Önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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CHP'li Tuncay Özkan'dan Demirtaş ile ilgili tepki çeken sözler: Barış insanıdır ve Meclis'teki yerini alacaktır
OYNAT 01:21
CHP'li Tuncay Özkan'dan Demirtaş ile ilgili tepki çeken sözler: Barış insanıdır ve Meclis'teki yerini alacaktır
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, tepki çekecek açıklamalarda bulundu. Cezaevindeki HDP eski Eş Genelbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın 'barış insanı' olduğunu söyleyen Özkan, 'Politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır.' sözlerini kullandı.

Özkan sözlerine şöyle devam etti: 'Selahattin Demirtaş'ın içinde bulunduğu durum hukuksuzluktur. O nedenle cezaevinde ziyaret ettim. Yine ederim. Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır.'


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