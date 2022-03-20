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POLİTİKA

CHP'li Özkan'dan 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' diyen Demirtaş'a güzelleme: O barış insanıdır TBMM'de yerini alacak

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, HDP'nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmek isteyen Demirtaş'ın bir barış insanı olduğunu öne süren Özkan, "Önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHPli Tuncay Özkandan Öcalanın heykelini dikeceğiz diyen Selahattin Demirtaşa güzelleme: O barış insanıdır TBMMde yerini alacak
​CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, katıldığı YouTube programında Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık dile getirdiği gibi, HDP'li Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmek isteyen Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ettiğini anımsatan Özkan, "Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır." diye konuştu.

CHP'li Tuncay Özkan'dan Demirtaş ile ilgili tepki çeken sözler: Barış insanıdır ve Meclis'teki yerini alacaktır
OYNAT 01:21
CHP'li Tuncay Özkan'dan Demirtaş ile ilgili tepki çeken sözler: Barış insanıdır ve Meclis'teki yerini alacaktır
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, tepki çekecek açıklamalarda bulundu. Cezaevindeki HDP eski Eş Genelbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın 'barış insanı' olduğunu söyleyen Özkan, 'Politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır.' sözlerini kullandı.

Özkan sözlerine şöyle devam etti: 'Selahattin Demirtaş'ın içinde bulunduğu durum hukuksuzluktur. O nedenle cezaevinde ziyaret ettim. Yine ederim. Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır.'

"DAYANIŞMANIN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYARIM"

Özkan, sözlerinin devamında Demirtaş ve pek çok insanın layık olmadıkları yerde bulunduğunu öne sürerek, "Onların layık oldukları yere gelmesi için mücadele etmek, bu topraklarda kardeşliğe, barışa, özgürlüğe dayanışmaya, büyük Türkiye idealine güç vermek demektir. Bu gücün, dayanışmanın bir parçası olmaktan gurur duyarım." ifadelerini kullandı.

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