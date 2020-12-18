CHP'li Turpçu Çamlıca Camii'ne metro yapımını bakanlığın üstlenmesini eleştirdi: Ne kanun kaldı ne kural

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Çamlıca Camisi'ne giden raylı sistem hattının yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na verildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan 'Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı'nın yapımını bakanlık gerçekleştirecek.

Dört durak yer alacak

Raylı sistemin planına göre Altunizade Köprülü Kavşağı’ndan başlayacak hat, Küçükçamlıca Mahallesi’nden Ferah Mahallesi’ne, oradan da Çamlıca Camisi’ne kadar uzanacak. Planlanan güzergâh üzerinde sırasıyla Altunizade, Çamlıca Tepesi, Ferah Mahallesi ve Çamlıca Cami istasyonu olmak üzere dört durak yer alacak.

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"Bu işin sonunda hepimiz üzüleceğiz"

Karardan rahatsız olan CHP'li milletvekili Şerafettin Turpçu Twitter hesabından Cumhuriyet'in yayınladığı haberi alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: "Ne kanun kaldı ne de kural, yaz kızım bir kararname, istediğin işi istediğin gibi yap! Bu işin sonunda hepimiz üzüleceğiz, en fazla da bu keyfi yönetimin sahipleri!"

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Ne kanun kaldı ne de kural,

yaz kızım bir kararname,

istediğin işi istediğin gibi yap!

Bu işin sonunda hepimiz üzüleceğiz, en fazla da bu keyfi yönetimin sahipleri!https://t.co/mlRVkUe5RY — Şerafettin Turpcu (@s_turpcu) December 17, 2020

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