CHP’li Turpcu’dan İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu’na tepki: Biz bunlarla nereye varacağız?

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GRAFİKLİ- Fas ile Polisario Cephesi arasındaki "Batı Sahra Sorunu" 45 yıldır çözülemiyor

Fas ile Moritanya arasındaki Kerkerat Sınır Kapısı'nı geçişlere kapatılması 1975 yılından bu yana konu olan "Batı Sahra Sorunu"nu yeniden gündeme getirdi. İspanyol işgaline karşı 1973'te kurulan Polisario Cephesi, sömürgecileri bölgeden çıkarmak için isyan başlatarak silahlı bir güç haline geldi. Batı Sahra halkını temsil ettiğini öne süren Polisario Cephesi, bölgenin bağımsızlığı için ilk fırsatı Uluslararası Adalet Divanı'nda elde etti. 1975 yılında toplanan Uluslararası Adalet Divanı, Batı Sahra halkının "kendi kaderini tayin etme hakkı" olduğunu ilan etti. 14 Kasım 1975'te İspanya'nın Sahra bölgesindeki sömürgesini sona erdiren anlaşma imzalandı. Batı Sahra'nın kuzey ve orta bölgesini Fas geri alırken, güney bölgesi Moritanya'ya iade edildi. Fakat Fas ve Batı Sahra arasında Polisario Cephesi sebebiyle yaşanan sorunlar son bulmuyor.