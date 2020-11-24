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POLİTİKA

CHP’li Turpcu’dan İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu’na tepki: Biz bunlarla nereye varacağız?

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu’nun “Abdülhamit ne ise Atatürk odur” sözlerine, eski CHP milletvekili Şerafettin Turpcu “Dostlarımız bile bunu derse biz bunlarla nereye varacağız?” diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi Diğer
​Yavuz Ağıralioğlu ve Şerafettin Turpcu
​Yavuz Ağıralioğlu ve Şerafettin Turpcu

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu’nun katıldığı bir televizyon programında kullandığı “Abdülhamit neyse Atatürk odur” sözlerine eski CHP milletvekili Şerafettin Turpcu tepki gösterdi.

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Sosyal medya hesabından Ağıralioğlu’nun sözlerinin videosunu paylaşıp mesaj yayımlayan Turpcu, “Dostlarımızın en İYİSİ bile ‘Abdülhamit neyse Atatürk odur’ derse, biz bunlarla nereye varacağız?” dedi.

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