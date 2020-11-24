CHP’li Turpcu’dan İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu’na tepki: Biz bunlarla nereye varacağız?

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu’nun katıldığı bir televizyon programında kullandığı “Abdülhamit neyse Atatürk odur” sözlerine eski CHP milletvekili Şerafettin Turpcu tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından Ağıralioğlu’nun sözlerinin videosunu paylaşıp mesaj yayımlayan Turpcu, “Dostlarımızın en İYİSİ bile ‘Abdülhamit neyse Atatürk odur’ derse, biz bunlarla nereye varacağız?” dedi.
Dostlarımızın en İYİSİ bile:
"Abdülhamit neyse Atatürk odur.." derse, biz bunlarla nereye varacağız? pic.twitter.com/cJuXxHKNmL
Dostlarımızın en İYİSİ bile: