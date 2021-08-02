Gündem CHPli vekil Çetin Osman Budak yangınları kahkaha atarak takip etti iddiası
POLİTİKA

CHP'li vekil Çetin Osman Budak yangınları kahkaha atarak takip etti iddiası

Her fırsatta yangın söndürme çalışmalarını istismar eden ve karalayan CHP'li vekiller hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Antalya Lider Gazetesi yazarı İbrahim Okumamış, çalışmaları yangın yönetim merkezinde CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'la takip ettiğini, Budak'ın CHP İl Başkanıyla yangını kahkahalar atarak takip ettiğini öne sürdü. Okumamış, CHP'li vekilin 30'un üstünde helikopterin çalışmalara verdiği desteği görmesine rağmen televizyonda "3 helikopterle bu yangın söndürülmez" dediğini aktardı.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
CHPli vekil Çetin Osman Budak yangınları kahkaha atarak takip etti iddiası
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak

Türkiye’yi kahreden orman yangınlarıyla mücadele canla başla sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir yalan operasyonunun fitilini ateşledi.

ORMANLAR YANARKEN CHP ALGI PEŞİNDE

Turizm Teşvik Kanunu ile yanan alanların imara açılacağı iddiasında bulundu. Ancak düzenleme 39 yıldır yürürlükteydi. Kılıçdaroğlu, yeni olmayan bir düzenleme üzerinden algı operasyonuna kalkıştı.

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Bunun yanında CHP'li vekiller tarafından da her fırsatta yangın söndürme çalışmalarını hedef alan ve karalayan açıklamalar yapılıyor. O vekillerden biri olan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

YANGINLARI GÜLEREK TAKİP ETTİLER

Antalya Lider Gazetesi yazarı İbrahim Okumamış, Budak'ın da aralarında bulunduğu CHP'li vekillerin ve CHP'li il başkanının, yangınları Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezinde kahkaha atarak takip ettiği iddiasında bulundu. Okumuş, 'Yüreğimizi Yakan Yalanlar' başlıklı yazısında o anları şöyle anlattı:

33 HELİKOPTERE RAĞMEN 3 TANE VAR DEDİ

  • Siz de ben de Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezine idik. CHP İl Başkanı ve diğer milletvekilleri ile kahkahalar atıp gülüşüyordunuz. Bu sırada Ulualan pistine helikopterlerin biri inip diğeri kalkıyor ve yakıt ikmali yapıyordu değil mi? Ama siz ne yaptınız? Televizyona çıkıp, "3 helikopterle bu yangın söndürülmez" diye verdiniz veriştirdiniz. Sizde biliyordunuz ki orada o gün 33 helikopter vardı. Ama yüreğiniz bunu söylemeye yetmedi.

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