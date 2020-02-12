CHP'li Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e yükseldi: 20 milyonu zimmetine geçiren şüpheli tanıdık çıktı CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki çalışanlara yapılan yolsuzluk soruşturmasında tutuklananların sayısı 3'e yükseldi. Soruşturma kapsamında bir müteahhidin ardından Mali Hizmetler Müdürü ve zimmetine para geçirdiği iddia edilen çalışan da tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı ile sekreteri ve şoförünün gözaltı işlemleri sürüyor. Ayrıca 20 milyon liralık yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Halit G’nin 2 yıl önce CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Yalova İl Genel Meclisi üyesi kardeşi CHP’li Hüseyin İnce’nin yemek yediği restoranda 11 kişilik bir grup tarafından darp edilmesi olayının taraflarından biri olduğu; darp olayından para cezası aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi 12 Şubat 2020, 11:09 Son Güncelleme: 12 Şubat 2020, 11:15 AA İHA