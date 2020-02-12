Gündem CHPli Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı 3e yükseldi 20 milyonu zimmetine geçiren şüpheli tanıdık çıktı
POLİTİKA

CHP'li Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e yükseldi: 20 milyonu zimmetine geçiren şüpheli tanıdık çıktı

CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki çalışanlara yapılan yolsuzluk soruşturmasında tutuklananların sayısı 3'e yükseldi. Soruşturma kapsamında bir müteahhidin ardından Mali Hizmetler Müdürü ve zimmetine para geçirdiği iddia edilen çalışan da tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı ile sekreteri ve şoförünün gözaltı işlemleri sürüyor. Ayrıca 20 milyon liralık yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Halit G’nin 2 yıl önce CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Yalova İl Genel Meclisi üyesi kardeşi CHP’li Hüseyin İnce’nin yemek yediği restoranda 11 kişilik bir grup tarafından darp edilmesi olayının taraflarından biri olduğu; darp olayından para cezası aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi AA İHA
Yalova Belediyesi operasyonunda 2 tutuklama
Yalova Belediyesi operasyonunda 2 tutuklama

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si daha tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma derinleşiyor

Polis tarafından gözaltına alınan Reşat E, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve muhasebe çalışanı S.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Savcılıkça sorgulanarak "zimmet ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan Reşat E. ve Şenay Reyhan K. tutuklandı, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önce müteahhit Bekir B'nin cezaevine konulduğu soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Gözaltına alınan diğer zanlılar Belediye Başkan Yardımcısı H.G, sekreteri ve şoförünün ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yalova vurgununda gözaltına alınan Başkan Yardımcısı tanıdık çıktı

  • Yalova Belediyesinde bir muhasebe çalışanının zimmetine geçirdiği yüklü miktarda para ile ortadan kaybolması üzerine başlatılan 20 milyon liralık yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Halit G’nin 2 yıl önce CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Yalova İl Genel Meclisi üyesi kardeşi CHP’li Hüseyin İnce’nin yemek yediği restoranda 11 kişilik bir grup tarafından darp edilmesi olayının taraflarından biri olduğu; darp olayından para cezası aldığı öğrenildi.

Soruşturma

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

  • Bu sırada kayıplara karışan Reşat E, Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilmiş, soruşturma kapsamında Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve çalışanlardan S.Ö. gözaltına alınmıştı. Olayla ilgisi bulunduğu öne sürülen müteahhit Bekir B. tutuklanmış, Belediye Başkan Yardımcısı H.G, sekreteri ve şoförü de gözaltına alınmıştı.

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