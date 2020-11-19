CHP’nin Adana'da 'sahra hastanesi' dediği alanda güzellik fuarı açıldı

Türkiye genelinde salgınının başladığı günlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, 4 Nisan'da koronavirüs salgınına karşı aldıkları acil eylem planı çerçevesinde, TÜYAP Fuar Alanı'na bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını ve hastanenin kullanıma hazır olduğunu açıkladı. İlerleyen günlerde tartışmalara neden olan alanda Adana Estetik, Güzellik ve Kozmetik Fuarı düzenlendi.

Adana valisi de katıldı

Fuarın açılışına Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Askeri Dağlı, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, oda başkanları ve sektör temsilcileri katıldı. Pandemi kuralları kapsamında düzenlenen fuara giriş ve çıkışlar HES kodu üzerinden yapıldı.

OYNAT 00:00 Kılıçdaroğlu'nun 'sahra hastanesi' dediği yer 'fuar alanı' çıktı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bin kişilik Sahra Hastanesi kurduğunu iddia etti. Fakat bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Sahra hastanesi denilen fuar alanında sadece 2 adet seperatör ve bölmeler var. BiP'te paylaş

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10 bin metrekarelik alana kuruldu

10 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda güzellik sektörünün tanınmış 100’e yakın yerli ve yabancı firma, 300’e yakın markanın tanıtımlarını gerçekleştirdi. Fuarın açılış konuşmasını yapan Adana Valisi Süleyman Elban, kent ve ülke adına bu fuarın çok değerli olduğunun altını çizdi.

OYNAT 00:46 Sözde sahra hastanesi ile tepki toplayan CHP'li Başkan Karalar'dan geri adım: Ben hastaneler dolu demedim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bin yatak kapasiteli sahra hastanesi kurduğu iddia edilen, ancak söz konusu yerin bölmelerle ayrılmış fuar alanından ibaret olduğu ortaya çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yeni bir açıklama yaptı. Daha önce 'Pozitif çıkanları, hastanede yatak kapasitesi dolu diye evlerine gönderiyorlar' diyerek hastaneyi bu sebeple kurduklarını belirten Karalar 'Biz hastaneler dolu diye bir şey demedik ki. Ya vaka sayısı patlarsa diye burayı kurduk' dedi. CHP'li Başkan ayrıca, bilim kurulu üyeleri tarafından 'hizmete elverişsiz' olarak nitelendirilen fuar alanının 'sahra hastanesi' olduğu görüşünde ısrar etti. BiP'te paylaş

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GÜNDEM CHP’nin Adana'da 'sahra hastanesi' dediği alanda güzellik fuarı açılıyor: Milletin aklıyla dalga geçiyorlar

"Herhangi bir fuar değil"

Pandemi süreci nedeniyle zor günler yaşanan bu süreçte güzellik fuarını düzenleyebilmenin büyük bir cesaret olduğunu vurgulayan Vali Elban, bu sayede ulusal düzeyde birçok firma ve sektör temsilcisinin bir araya geldiğini kaydetti. Yapılan güzellik fuarının herhangi bir fuar olarak görülemeyeceğini çünkü binlerce çalışana umut olduğunu söyleyen Elban, "Bu sektörde çalışan binlerce insana moral ve güç kaynağı oldu. Adı gibi güzel bir fuar. Hem de Türkiye’nin en güzel kentlerinden birinde. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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Fuarın 4 gün boyunca süreceği öğrenildi.