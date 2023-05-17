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CHP'nin çirkin tavrı AFAD gönüllüsünün tepkisini çekti: Bir su içmiştim Kılıçdaroğlu’nun hesabına 2 buçuk lira gönderdim

'Asrın felaketi'nden etkilenen Hatay’da AFAD gönüllüsü olarak bulanarak hizmet veren bir vatandaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, Sancaktepe’deki temasları sırasında muhalefet belediyelerinin bölgedeki tutum ve davranışıyla ilgili yaşadıklarını aktararak, dert yandı.

16:45 . 17/05/2023 Çarşamba
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD gönüllüsü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD gönüllüsü.

Vatandaş, Bakan Kurum’a 14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgesindeki vatandaşların tercihini Cumhur İttifakı’ndan yana kullanmasıyla ilgili yapılan ağır eleştirilere çok üzüldüğünü belirterek, “Ben deprem bölgesine gittim, AFAD’a gönüllü katıldım. Üç tane çocuğum var, biri altı aylık. Hatay’da çalışmalarda bulundum. Lakin bu seçimlere sebep, deprem bölgesindeki adamlara AK Parti seçildi diye hakaret ediyorlar. Orada ben Ankara Büyükşehir Belediyesinin arabasından bir tane şişe su alıp, içmiştim. Onun da parasını Kılıçdaroğlu’nun hesabına 2,5 lira olarak hediye gönderdim. Allah aşkına bunlara yedirmeyin! Allah’ın izniyle sandıkları bırakmayalım” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Gözleri dolan ve ağlamaklı olan vatandaşın elini tutarak teselli eden Bakan Kurum ise, “Biz depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, hiçbir zaman etmeyeceğiz. Muhalefetin oraya yapacaklarına da, vadettiklerine de ihtiyacımız yok. Depremzede kardeşlerimizin de ihtiyacı yok. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik. Allah’ın izniyle o sözü de tutacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından AFAD gönüllüsü vatandaşla yaptığı bu sohbetin videosunu, “Benim de kanıma çok dokundu, güzel kardeşim. Ama hiç üzülme, biz varız. Sözümüzü tutacağız” ifadeleriyle paylaştı.

Muhalif gazeteci Timur Soykan ‘oylar çalındı’ provokasyonunun foyasını ortaya çıkardı: CHP listeleri hatalı
Muhalif gazeteci Timur Soykan ‘oylar çalındı’ provokasyonunun foyasını ortaya çıkardı: CHP listeleri hatalı

13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından ağır bir yenilgiye uğrayan muhalefet tarafı, başarısızlığına kabul etmek yerine birçok provokasyona başvurmuştu. Provokatörler, CHP’nin herkesin kendi sandığına ulaşabileceği ‘Sandık takip Sistemi’ görüntülerini, oy sayılarını değiştirerek sosyal medyada paylaşıp; ‘oylar çalındı’ algısı yürütmeye çalışmıştı. Yeni Şafak, takip sistemi üzerideki sayıların kolay bir şekilde değiştirilebileceğini göstererek bu algıyı deşifre etmişti. Muhalif gazeteci Timur Soykan da Halk TV yayınında, oyların çalınmadığını ve CHP listelerinin hatalı olduğunu açıkladı. YSK sistemindeki tutanağın doğru olduğunu söyleyen Soykan, “CHP, YSK verilerini kendi sistemine yanlış yazmış” dedi.


#Murat Kurum
#AFAD
#Cumhur İttifakı
17 dakika önce
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