CHP'nin Halk TV'ye uyguladığı sansüre tepki gösteren Ayşenur Arslan'dan FETÖ itirafı: Onlar için yayın yapmış bir insanım

"Ben kendi adıma söyleyeyim Medya Mahallesi programında Gülen Cemaatine karşı, o konuda cezaevine atılanların bile hakkı, hukuku eğer zedeleniyorsa yayın yapmış bir insanım. Onun için kendimde hak buluyorum. Meslektaşlarım, kendisine 'gazeteciyim' diyenler, Halk TV'ye sansür geldi. Mahallemiz görmedi gerçekten. O sırada sıcaktan olabilir."