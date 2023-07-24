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CHP'nin Halk TV'ye uyguladığı sansüre tepki gösteren Ayşenur Arslan'dan FETÖ itirafı: Onlar için yayın yapmış bir insanım

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, CHP'nin Halk TV'ye uyguladığı sansürü dile getirirken programında FETÖ'ye nasıl arka çıktığını anlattı. CHP'nin basın özgürlüğüne vurduğu darbeyi anlatan Arslan, "Kendi mahallemiz görmedi" diyerek "Ben kendi adıma söyleyeyim Medya Mahallesi programında Gülen Cemaatine karşı, o konuda cezaevine atılanların bile hakkı, hukuku eğer zedeleniyorsa yayın yapmış bir insanım." ifadelerini kullandı.

12:43 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sunucu Ayşenur Arslan, CHP'nin Halk TV'ye uyguladığı sansürü anlatırken FETÖ'ye arka çıktığını itiraf etti.

Sunucu Ayşenur Arslan, CHP'nin Halk TV'ye uyguladığı sansürü anlatırken FETÖ'ye arka çıktığını itiraf etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini duyurmuştu.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir."

İlk yasak canlı yayının iptal edilmesiyle başladı

CHP’nin, Halk Tv ile arasında bir sözleşme olduğu ortaya çıkmasının ardından ilk yasak ise Halk TV’de yayınlanan “Görkemli Hatıralar” programının CHP’li Antalya Döşemealtı Belediyesi’nin mekânında yapılacak olan canlı yayının iptal edilmesiyle başladı.

Ayşenur Arslan programında FETÖ'yü savunduğunu itiraf etti

Gelişmeler üzerine Halk TV Spikeri Ayşenur Arslan, CHP'nin Halk TV'ye uyguladığı sansürü dile getirirken itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. Programında FETÖ'yü bile savunduğunu söyleyen Arslan, şunları söyledi:

"Ben kendi adıma söyleyeyim Medya Mahallesi programında Gülen Cemaatine karşı, o konuda cezaevine atılanların bile hakkı, hukuku eğer zedeleniyorsa yayın yapmış bir insanım. Onun için kendimde hak buluyorum. Meslektaşlarım, kendisine 'gazeteciyim' diyenler, Halk TV'ye sansür geldi. Mahallemiz görmedi gerçekten. O sırada sıcaktan olabilir."

#Ayşenur Arslan
#FETÖ
#Halk TV
43 dakika önce
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