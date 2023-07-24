CHP'nin Halk TV'ye uyguladığı sansüre tepki gösteren Ayşenur Arslan'dan FETÖ itirafı: Onlar için yayın yapmış bir insanım

Sunucu Ayşenur Arslan, CHP'nin Halk TV'ye uyguladığı sansürü anlatırken FETÖ'ye arka çıktığını itiraf etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini duyurmuştu.
Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:
İlk yasak canlı yayının iptal edilmesiyle başladı
CHP’nin, Halk Tv ile arasında bir sözleşme olduğu ortaya çıkmasının ardından ilk yasak ise Halk TV’de yayınlanan “Görkemli Hatıralar” programının CHP’li Antalya Döşemealtı Belediyesi’nin mekânında yapılacak olan canlı yayının iptal edilmesiyle başladı.
Ayşenur Arslan programında FETÖ'yü savunduğunu itiraf etti
Gelişmeler üzerine Halk TV Spikeri Ayşenur Arslan, CHP'nin Halk TV'ye uyguladığı sansürü dile getirirken itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. Programında FETÖ'yü bile savunduğunu söyleyen Arslan, şunları söyledi: