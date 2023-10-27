CHP’nin Hamas çelişkisi: Hani terör örgütüydü?

İsmail Haniyye - Kemal Kılıçdaroğlu
Muhalefet 'terörist' ilan etti
Hamas'ı genel merkezde ağırlamışlar
CHP'nin terör etiketi yapıştırmaya kalktığı Hamas ile yakın ilişki kurduğu, Hamas lideri İsmail Haniyye'yi genel merkezde ağırladığı ortaya çıktı.
4 Ocak 2012 tarihinde Hamas Lideri İsmail Haniye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezinde ziyaret etmiş ve uzun süren bir toplantı gerçekleştirmişlerdi.
Kudüs mitinginde aynı safta oturmuşlar
Diğer yandan Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 8 Şubat 2020 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Büyük Kudüs Mitinginde üst düzey Hamas yetkilisiyle aynı safta oturmuştu.
Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun boy gösterdiği Kudüs mitinginde, Hamas lideri Haniyye canlı konferans yoluyla konuşma yapmıştı.