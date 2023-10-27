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CHP’nin Hamas çelişkisi: Hani terör örgütüydü?

Tüm dünyadan Hamas'ın Gazze'deki direnişine destek gelirken Türkiye'de ise muhalefet kanadından çelişkili ifadeler geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 'terör örgütü' ilan ettiği Hamas ile CHP'nin yakın dönemde temas halinde olduğu ortaya çıktı.

Lokman Özdemir
16:46 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
İsmail Haniyye - Kemal Kılıçdaroğlu

İsmail Haniyye - Kemal Kılıçdaroğlu

Terör devleti İsrail'in Gazze'yi işgal girişimine direnen
Hamas
'ın mücadelesine tüm dünyadan destek gelirken Türkiye'deki muhalefetten ise çatlak sesler yükseldi.

Muhalefet 'terörist' ilan etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hamas'ın 'terör örgütü' değil
'mücahit'
olduğunu vurgularken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanlığı'na aday olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den skandal açıklamalar geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, Gazze'de katliam yapan terör devleti İsrail ile Hamas'ı bir tuttu. Akşener,
"Netanyahu’ya gösterdiğiniz tavrı Hamas’a da gösterin"
diyerek Hamas'ın 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istedi.
Özgür Özel ise
"Hamas bir terör örgütüdür ve İsrail'de Filistin'de çatışmaların olmadığı, durmuş olduğu bir süreçte bir gece yarısı sivillere yönelik roketli saldırılar bu süreci başlatmıştır."
açıklamasında bulundu.

Hamas'ı genel merkezde ağırlamışlar

CHP'nin terör etiketi yapıştırmaya kalktığı Hamas ile yakın ilişki kurduğu, Hamas lideri İsmail Haniyye'yi genel merkezde ağırladığı ortaya çıktı.

4 Ocak 2012 tarihinde Hamas Lideri İsmail Haniye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezinde ziyaret etmiş ve uzun süren bir toplantı gerçekleştirmişlerdi.

Kudüs mitinginde aynı safta oturmuşlar

Diğer yandan Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 8 Şubat 2020 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Büyük Kudüs Mitinginde üst düzey Hamas yetkilisiyle aynı safta oturmuştu.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun boy gösterdiği Kudüs mitinginde, Hamas lideri Haniyye canlı konferans yoluyla konuşma yapmıştı.



#CHP
#Hamas
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
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