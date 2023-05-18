CHP'nin kanalı Halk TV'de AK Parti seçmenine hakaret edildi: Adam cahil

CHP PM eski üyesi ve milletvekili Hurşit Güneş, AK Parti seçmenine 'cahil' dedi.
14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından YSK, yeni seçim tarihinin 28 Mayıs olduğu açıkladı. Seçim yarışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde tamamlamasının ardından paniğe kapılan muhalefet yandaşları, depremzedeler başta olmak üzere AK Parti'yi destekleyen vatandaşları hedef almaya devam ediyor.
AK Parti seçmenini hedef almaya devam ediyorlar
CHP'nin fonladığı Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu programa katılan CHP PM eski üyesi ve milletvekili Hurşit Güneş, AK Parti seçmenine yönelik skandal bir ifade kullandı.