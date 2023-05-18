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CHP'nin kanalı Halk TV'de AK Parti seçmenine hakaret edildi: Adam cahil

CHP'nin fonladığı Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu programa katılan CHP PM eski üyesi ve milletvekili Hurşit Güneş, AK Parti seçmenini hedef aldı. Güneş, Payzın'ın vatandaşların sokak röportajlarında "Bu işi çözerse Erdoğan" çözer" dediğini hatırlatması üzerine "Erdoğan çözecek, adam cahil" ifadesini kullandı. Seçmene hakaret eden Güneş'in bu sözlerinin ardından stüdyodan gülme sesleri duyuldu.

10:34 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP PM eski üyesi ve milletvekili Hurşit Güneş, AK Parti seçmenine 'cahil' dedi.

CHP PM eski üyesi ve milletvekili Hurşit Güneş, AK Parti seçmenine 'cahil' dedi.

14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından YSK, yeni seçim tarihinin 28 Mayıs olduğu açıkladı. Seçim yarışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde tamamlamasının ardından paniğe kapılan muhalefet yandaşları, depremzedeler başta olmak üzere AK Parti'yi destekleyen vatandaşları hedef almaya devam ediyor.



AK Parti seçmenini hedef almaya devam ediyorlar

CHP'nin fonladığı Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu programa katılan CHP PM eski üyesi ve milletvekili Hurşit Güneş, AK Parti seçmenine yönelik skandal bir ifade kullandı.

Güneş, Payzın'ın vatandaşların sokak röportajlarında
"Bu işi çözerse Erdoğan çözer"
dediğini hatırlatması üzerine "
Erdoğan çözecek, adam cahil"
dedi. Seçmene hakaret eden Güneş'in bu sözlerinin ardından stüdyodan gülme sesleri duyuldu.


Seçim sonucunun faturasını depremzedelere kesen CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri Ünsal: Bu işi tek başımıza yapmadık
Seçim sonucunun faturasını depremzedelere kesen CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri Ünsal: Bu işi tek başımıza yapmadık

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afet bölgesinde seçim yarışını önde tamamlamasının ardından hırsını Kumbağ'da otellere yerleştirilen depremzedelerden alarak vatandaşların çıkış yapmalarını istedi. Türkiye'yi ayağa kaldıran bu kararın ardından açıklamada bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, yaptığı birbirinden çelişkili açıklamalar ile iddiaları yalanladı. Kararı tek başına almadığını söyleyen Ünsal, "Benim imzamın olması benim yaptığım anlamına gelmez. Burada herkes kendi başına iş yapamaz" diye konuştu. Ünsal'ın bu sözlerinin ardından TVNET yayınına katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP'li belediyenin kararına tepki gösterdi. Yüksel, "Herhalde seçimden sonraki süreçte depremzedeler onlara yük geldi. Biz maalesef Kılıçdaroğlu CHP'sinin gerçek yüzünü gördük." dedi.

#Halk tv
#CHP
#Şirin Payzın
#Hurşit Güneş
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