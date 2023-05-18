CHP'nin kanalı Halk TV'de AK Parti seçmenine hakaret edildi: Adam cahil

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afet bölgesinde seçim yarışını önde tamamlamasının ardından hırsını Kumbağ'da otellere yerleştirilen depremzedelerden alarak vatandaşların çıkış yapmalarını istedi. Türkiye'yi ayağa kaldıran bu kararın ardından açıklamada bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, yaptığı birbirinden çelişkili açıklamalar ile iddiaları yalanladı. Kararı tek başına almadığını söyleyen Ünsal, "Benim imzamın olması benim yaptığım anlamına gelmez. Burada herkes kendi başına iş yapamaz" diye konuştu. Ünsal'ın bu sözlerinin ardından TVNET yayınına katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP'li belediyenin kararına tepki gösterdi. Yüksel, "Herhalde seçimden sonraki süreçte depremzedeler onlara yük geldi. Biz maalesef Kılıçdaroğlu CHP'sinin gerçek yüzünü gördük." dedi.