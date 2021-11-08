Gündem CHPnin şehit ağabeyini hedef alan İzmir açıklamasına Hamza Dağdan yalanlama
POLİTİKA

CHP'nin şehit ağabeyini hedef alan 'İzmir' açıklamasına Hamza Dağ'dan yalanlama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit yakınının İzmir'den provokasyon için geldiğini iddia etti. Öztrak'ın iddiasını yalanlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "Araştırdık, şehit yakınının İzmir ile hiçbir bağı yok." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPnin şehit ağabeyini hedef alan İzmir açıklamasına Hamza Dağdan yalanlama
Hamza Dağ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakını Tahir Gümren'e küfür etmesini provokasyon olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Dağ, Öztrak'ın partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından Türkkan'ın şehit ağabeyine küfretmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"ŞEHİT YAKINININ İZMİR İLE BAĞI YOK"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın, konuya ilişkin gazetecilerden gelen soruya "Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık." ifadeleriyle ve İzmir'de yaşayan Gümren'in Meral Akşener'in gezisi için özel olarak Bingöl'e gelmesinin hayatın olağan akışına uymadığını belirterek yanıt verdiğini hatırlatan Dağ, "Araştırdık, şehit yakınının İzmir ile hiçbir bağı yok. İkameti de Bingöl'de. Bir CHP klasiği. Konuyu sulandır, yalan söyle ve manipüle et. Türkkan'a kınama? Elbette yok." ifadelerini kullandı.

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