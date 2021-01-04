Gündem CHPnin tartışılan ismi Fikri Sağlardan Kılıçdaroğluna ağır eleştiri Beni lincin ortasına attı
POLİTİKA

CHP'nin tartışılan ismi Fikri Sağlar'dan Kılıçdaroğlu'na ağır eleştiri: Beni lincin ortasına attı

CHP'li Fikri Sağlar, "Başörtülü hakim" çıkışına “Doğru bulmuyorum” yorumunda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na sert çıktı. Kılıçdaroğlu’nun kendisini lincin ortasına attığını söyleyen Sağlar, “Kemal Bey bu olayı vesile ederek benden tamamen kurtulmak istiyor ama kurtulamaz. Kendi yakın çevresinden biri aynı şeyi söylese bu kadar sert tepki göstermezdi” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Fikri Sağlar
Fikri Sağlar

CHP'li Fikri Sağlar, katıldığı bir televizyon programında başörtülü hakim ve savcılar hakkında “Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli” ifadelerini kullanmıştı.

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Sağlar’ın bu sözlerine ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Doğru bulmuyorum” demişti. Sağlar, Kılıçdaroğlu’nun yorumuna HaberTürk yazarı Nagehan Alçı’ya yaptığı açıklamalar ile cevap verdi.

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"Beni lincin ortasına attı"

Kılıçdaroğlu’nun kendisini lincin ortasına attığını söyleyen Sağlar, “Kemal Bey bu olayı vesile ederek benden tamamen kurtulmak istiyor ama kurtulamaz. Benim gibi eleştirel değil, kendi yakın çevresinden biri aynı şeyi söylese bu kadar sert tepki göstermezdi. Beni lincin ortasına attı. Asla vefa göstermedi” dedi.

CHP'li Sağlar: Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum ideolojik ve militanca takanlar var
OYNAT 01:56
CHP'li Sağlar: Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum ideolojik ve militanca takanlar var
CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi.

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