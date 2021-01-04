CHP'nin tartışılan ismi Fikri Sağlar'dan Kılıçdaroğlu'na ağır eleştiri: Beni lincin ortasına attı

CHP'li Fikri Sağlar, katıldığı bir televizyon programında başörtülü hakim ve savcılar hakkında “Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli” ifadelerini kullanmıştı.

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Sağlar’ın bu sözlerine ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Doğru bulmuyorum” demişti. Sağlar, Kılıçdaroğlu’nun yorumuna HaberTürk yazarı Nagehan Alçı’ya yaptığı açıklamalar ile cevap verdi.

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"Beni lincin ortasına attı"

Kılıçdaroğlu’nun kendisini lincin ortasına attığını söyleyen Sağlar, “Kemal Bey bu olayı vesile ederek benden tamamen kurtulmak istiyor ama kurtulamaz. Benim gibi eleştirel değil, kendi yakın çevresinden biri aynı şeyi söylese bu kadar sert tepki göstermezdi. Beni lincin ortasına attı. Asla vefa göstermedi” dedi.

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OYNAT 01:56 CHP'li Sağlar: Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum ideolojik ve militanca takanlar var CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi. BiP'te paylaş

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