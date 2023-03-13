CHP'nin TOKİ çelişkisi: Özgür Özel 'Bir yıl çok' deyip proje vadetti belediye başkanı karşı çıktı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in depremzedelere konut vaadi gündemdeyken bugün CHP’li Karabağlar Belediyesi'nde kentsel dönüşüm protestosu vardı.
Kentsel dönüşüm karşıtı CHP, İYİ Parti ve TMMOB'un İzmir'de bir projeye engel olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre TOKİ, İzmir'de yapı stoku bakımından en sakıncalı ilçelerden biri olan Karabağlarda dar gelirli vatandaşları depreme dayanıklı konut sahibi yapmak için harekete geçti.
CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu toplu konut projesine karşı çıktı
CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve TMMOB'a bağlı Şehir Plancıları Odası, 42 hektarlık bölüme toplu konut yapılmasına karşı çıktı. Alanın tamamının üniversiteye tahsis edilmesini isteyen belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının toplu konut yapımına olanak tanıyan imar planlarını yargıya taşıdı. İzmir 1 İdare Mahkemesi, üniversite dışındaki konut ve diğer kullanım alanlarıyla ilgili planın yürütmesini durdurdu.
Dört yıldır sorunun çözümü için bekleyen hak sahibi vatandaşlardan bazıları, geçtiğimiz gün CHP'li belediye önünde eylem yaptı. Vatandaşlar, imar planlarına itiraz ettiği gerekçesiyle Karabağlar Belediyesi'ni protesto etti.