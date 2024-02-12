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CHP'nin Ümraniye adayı Özgür Özel'in yakın arkadaşı Aykut Erdoğdu oldu: İlçe örgütü ayaklandı

Aday belirlemek için toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde eski Milletvekili Aykut Erdoğdu'yu aday gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yakın ilişkileri olan Erdoğdu'nun adaylığı, CHP Ümraniye teşkilatında krize neden oldu. Partililer sosyal medyadan "İnternete yazsa Ümraniye'yi bulamayacak bir ismi aday gösterirseniz, sandıkta da sahada da çalışmaya adam bulamazsınız" tepkisini gösterdi.

20:40 - 12/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Aykut Erdoğdu - Veli Ağbaba - Özgür Özel
Aykut Erdoğdu - Veli Ağbaba - Özgür Özel

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu'ndan geçen belediye başkan adayları belli olmaya başladı. Birçok noktada aday belirlediği öne sürülen Veli Ağbaba Malatya'dan aday gösterildi. CHP yandaşı gazetecilerin aktardığına göre; Adıyaman'da Abdurrahman Tutdere, Esenyurt'ta Gürsel Tekin, Ümraniye'de Aykut Erdoğdu ve Kadıköy'de Murat Kösedağ'ın ismi öne çıktı. Adaylığına kesin gözüyle bakılan bu isimler için son kararı ise CHP Parti Meclisi verecek

CHP'nin Ümraniye adayı Aykut Erdoğdu oldu: İlçe örgütü ayaklandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yakın ilişkileri olan Erdoğdu'nun adaylığı, CHP Ümraniye teşkilatında krize neden oldu.

Partililer sosyal medyadan "İnternete yazsa Ümraniye'yi bulamayacak bir ismi aday gösterirseniz sandıkta da sahada da çalışmaya adam bulamazsınız" tepkisini gösterdi.

Konuşma kaydı ortaya çıkınca istifa etmişti: Eşini PM üyesi yapmak için Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen, haziran ayında Twitter hesabından, bir telefon görüşmesine ait ses kaydını paylaşmış, kayıtlarda Erdoğdu'nun, yeni eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun'un Parti Meclisi'ne girmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile defalarca konuştuğunu söylediği duyulmuştu.

Olayın gündem olması sonrasında Erdoğdu, bir açıklama yaparak, yeni eşinden özür dilemiş ve yeni eşiyle birlikte CHP'den istifa etmişti.

Erdoğdu, 24-25-26-27. Dönem CHP Milletvekilliği, 2017-2020 arası CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.



#Aykut Erdoğdu
#Özgür Özel
#Veli Ağbaba
#CHP
#Ümraniye
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