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Eski eşiyle konuşma kaydı ortaya çıkınca istifa etmişti: Aykut Erdoğdu yedi ay sonra CHP'ye döndü

Eski eşi tarafından yayınlanan ses kaydının ortaya çıkmasının ardından CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu partisine geri döndü.

20:57 . 1/02/2023 Çarşamba
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CHP'li Aykut Erdoğdu.

CHP'li Aykut Erdoğdu.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen, haziran ayında Twitter hesabından, bir telefon görüşmesine ait ses kaydını paylaşmış, kayıtlarda Erdoğdu'nun, yeni eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun'un Parti Meclisi'ne girmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile defalarca konuştuğunu söylediği duyulmuştu.

Olayın gündem olması sonrasında Erdoğdu, bir açıklama yaparak, yeni eşinden özür dilemiş ve yeni eşiyle birlikte CHP'den istifa etmişti.

PARTİSİNE GERİ DÖNDÜ

Alınan bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Erdoğdu'nun üyelik talebini de görüştü.

  • Söz konusu talebin kabul edilmesi üzerine geçen haziranda partiden istifa eden Erdoğdu, yeniden CHP üyesi oldu.

Erdoğdu'nun üyeliğiyle CHP'nin 134 olan TBMM'deki sandalye sayısı 135'e yükseldi.


#Aykut Erdoğdu
#CHP
#İstifa
#MYK
1 saat önce
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Eski eşiyle konuşma kaydı ortaya çıkınca istifa etmişti: Aykut Erdoğdu yedi ay sonra CHP'ye döndü
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