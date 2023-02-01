Eski eşiyle konuşma kaydı ortaya çıkınca istifa etmişti: Aykut Erdoğdu yedi ay sonra CHP'ye döndü

Haziran başıydı. Ankara Haber Merkezi’nden arkadaşlar, CHP kulislerinde partinin güçlü ismi, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’yla ilgili konuşulanları paylaştı: “Erdoğdu uzun süredir bir kadınla yaşıyor. Kadın evlenmek istiyor ama Erdoğdu isteksiz. Bir süre sonra ise hem evlenmeye razı oluyor, hem bu evliliğe eşi Özge Erdoğdu’yu ikna ediyor.” Kulis bilgisi böyleydi. Açıkçası fazla “özel” olduğu ve gerçeküstü gibi göründüğü için ilgilenmedik. Bu kısacık hikayenin 20-25 gün sonra patlayacak bir skandalın öncüsü olacağını bilemezdik tabii...