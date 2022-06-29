Gündem CHPli Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi eşi Tuba Torun partilerinden istifa etti
POLİTİKA

CHP'li Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi eşi Tuba Torun partilerinden istifa etti

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi olan eşi Tuba Torun yaşanan ses kaydı skandalı sonrası partilerinden istifa etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi eşi Tuba Torun partilerinden istifa etti
CHP'li Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi eşi Tuba Torun istifa etti.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, yaklaşık üç ay önce ayrıldığı Özge Erdoğdu ile yaptığı telefon görüşmesinin kaydı paylaşılmıştı.

Telefon konuşmasında, Erdoğdu’nun yakın zamanda evlendiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun ve CHP Parti Meclisi hakkında kullandığı ifadeler gündem olmuştu. Twitter'dan açtığı hesapla görüşmeyi yayınlayan Özge Erdoğdu bu kaydı 3,5 ay önce aldığını ifade etmişti.

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu: Özür diledi
GÜNDEM
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu: Özür diledi

TUBA TORUN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Tuba Torun, yaşananlardan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Erdoğdu, Torun’dan özür dileyen bir paylaşımda bulunarak, “Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum…Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba'yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…” ifadelerine yer vermişti.

"EN DOĞRU KARARI VERECEĞİNE İNANIYORUZ"

Son olarak CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu ile yaptığı telefon görüşmesi kaydının sosyal medyada paylaşılmasıyla ile ilgili açıklama yapmıştı. Öztrak konuya ilişkin bir soru üzerine "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP'den yapılan açıklamada "İstanbul Milletvekilimiz Aykut Erdoğdu ve YDK Üyemiz Tuba Torun Erdoğdu, gördükleri lüzum üzerine partimizden istifa etmiştir. Sayın Genel Başkanımız, yaşanan süreç ile ilgili kararı, kendi takdirlerine bırakmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını bildirdiler" denildi.

CHP'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 134'E DÜŞTÜ

Erdoğdu'nun istifası ile TBMM'de CHP'nin milletvekili sayısı 134'e düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 7'ye yükseldi.

CHP'den eski eşiyle telefon görüşmesi gündem olan Aykut Erdoğdu'ya 'istifa et' mesajı
GÜNDEM
CHP'den eski eşiyle telefon görüşmesi gündem olan Aykut Erdoğdu'ya 'istifa et' mesajı

İSTİFA ETTİLER

Yaşananların ardından, Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun, CHP'den istifa etti.

Partiden yapılan açıklama, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Milletvekilimiz Aykut Erdoğdu ve YDK Üyemiz Tuba Torun Erdoğdu, gördükleri lüzum üzerine partimizden istifa etmiştir. Sayın Genel Başkanımız, yaşanan süreç ile ilgili kararı, kendi takdirlerine bırakmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını bildirdiler."

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