Gündem CHPli Aykut Erdoğdunun eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu Özür diledi
POLİTİKA

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu: Özür diledi

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde, yeni eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun için kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Olayın gündem olması sonrasında Erdoğdu, bir açıklama yaparak, yeni eşinden özür diledi.

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Haber Merkezi Diğer
CHPli Aykut Erdoğdunun eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu: Özür diledi
Aykut Erdoğdu

Geçtiğimiz günlerde CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile dünya evine giren CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 3 ay önce ayrıldığı eşi, açtığı Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Aydoğdu, eski eşiyle kısa süre önce evlendiği Tuğba Torun’un özel hayatıyla ilgili sarfettiği sözlerden dolayı özür dileyerek Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı"

Erdoğdu, açıklamasında şunları söyledi:

  • "Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü… Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş… Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü bir şey söyleyemem…
  • Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı… Ben yanında olabilmek için Ankara’dan yola çıktım… Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum.
  • Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba’yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…"

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