CHP'nin yeni endişesi Özel'in gece mesajları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son dönemde hem Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hem de Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'la ilgili gündeme gelen mesaj ve telefon trafiği, parti içinde yeni bir tartışma başlattı. CHP kulislerinde bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının kendi aralarında, “Belirli bir saatten sonra Genel Başkan'la telefonla konuşmayı ve mesajlaşmayı yasaklamamız gerekiyor” şeklinde esprili ama imalı değerlendirmeler yaptıkları ifade ediliyor. Bu yorumların merkezinde, son dönemde kamuoyuna yansıyan Burcu Köksal ve Mesut Özarslan krizi yatıyor. Köksal'ın AK Parti'ye geçmesiyle, televizyon ekranlarında Özel'in Köksal'a gönderdiği sert mesajların paylaşılması, partililer arasında da tartışıldı. Asıl kırılmanın ise daha önce Mesut Özarslan'la yaşanan mesajlaşma krizinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Mesut Özarslan

ALÇAK KÖPEK, S..R GİT!

Özel, CHP’den istifa sürecinde Mesut Özarslan'a “Alçak köpek s..tir git. Yalaka. Karaktersiz p..ç. Hak ettiğin yerdesin, sana yakışan yerdesin. Seni doğuran ana senden utanır. Elime düşeceksin, o gün sana acırsam namerdim” demişti. Özel katıldığı bir canlı yayında da Burcu Köksal'a “Gerekirse kocanı boşa ama partiye bunu yapma” dediğini söylemiş, Köksal ise “Boşan mesajı en hafifiydi. Özgür Özel burnumdan getirdi” açıklamasını yapmıştı. Hızını alamayıp partisinin grup toplantısında tehditlerini sürdüren Özel, “5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim. Seni affetmem için bana yalvaracaksın” karşılığını vermişti.

Burcu Köksal

LİDERLİĞİ TARTIŞILIYOR

Parti yöneticileri, kriz anlarında yapılan özel yazışmaların ve anlık öfkeyle verilen tepkilerin siyasetin merkezine taşınmasının, Özgür Özel'in liderlik tarzı açısından yeni bir tartışma alanı oluşturduğu düşüncesinde. Özellikle belediye başkanları ve örgüt yöneticileri arasında, "telefon diplomasisinin" riskli hale geldiği yorumları yapılırken, bazı isimlerin artık yazılı iletişim yerine yüz yüze görüşmeyi tercih ettiği dile getiriliyor. CHP'de yaşanan son tartışmalar, parti içinde “WhatsApp siyasetinin sınırları” tartışmasını da beraberinde getirdi.



