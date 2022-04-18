CHP'ye yakın Artı TV'de Pençe Kilit Operasyonu 'saldırı' ilan edilip PKK propagandası yapıldı

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde bulunan terör yuvalarını yok etmek için 'Pençe-Kilit' Operasyonunu başlattı. Operasyon kapsamında terör yuvaları önce havadan SİHA'lar ve helikopterlerle vuruldu ardından bordo bereli komandoların öncülüğünde kara harekâtı başladı.
HEDEFLERİN TAMAMI ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonu yakından takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.
ÖRGÜTÜN AÇIKLAMASINI YAYINLADILAR
Bölgede hareketli dakikalar yaşanırken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Artı TV'de PKK propagandası yapıldı. Artı TV, Mehmetçiğin terör operasyonunu “saldırı” olarak niteleyerek terör örgütünün açıklamasını ekrana taşıdı.