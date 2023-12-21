|
Gündem

CHP'yi kim yönetiyor? Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında aday krizi

28 Mayıs seçimlerinin ardından sırt sırta vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviren Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında aday krizi yaşandığı ortaya çıktı. İddiaya göre iki isim, İzmir ve Şişli adayları konusunda anlaşamayarak karşı karşıya geldi. Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi için Özlem Çerçioğlu'na söz verince ortalık karıştı.

13:13 - 21/12/2023 Perşembe
Diğer
Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel
Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel
Yerel seçimlere az bir süre kala ittifak arayışlarını sürdüren
CHP
'de kurultayın ardından durulan iç karışıklık yeniden alevlendi.

Birlikte hareket ederek Kemal Kılıçdaroğlu deviren Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında liderlik yarışı başladı.


Özel ve İmamoğlu da karşı karşıya geldi


31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partinin adaylarının belirlenmesi konusunda Ekrem İmamoğlu'nun baskıları, Özgür Özel'i bezdirdi.



Gazeteci Zafer Şahin, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşananları katıldığı canlı yayınında tek tek anlattı.


Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu'na İzmir için söz vermişti ancak Ekrem İmamoğlu, Buğra Gökçe'nin adaylığı için bastırıyor.

İki isim arasında bir başka çekişme ise Şişli'de yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu, Şişli'de Resul Emrah Şahan'ı aday yapmak istiyor.

Bu ismin yanına bir de belediye meclis üyesi olarak Ozan Özgür Doğru'yu yerleştirmek istiyor.


Zafer Şahin'in verdiği bilgiye göre; Ozan Özgür Doğru, Muharrem İnce'ye kurulan kaset kumpasında aktif rol oynayan isimlerden biri.



"Sonra diyorsun ki CHP'nin genel başkanı Özgür Özel..."


Zafer Şahin, şu açıklamalarda bulundu;

Mesela İzmir adayını açıklamadılar. Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na İzmir sözü vermiş. Ekrem İmamoğlu ise oraya kendi genel sekreterini gönderdi. İzmirliler duruma isyan ediyor.


Mesela İstanbul'dan da örnek vereyim. Şişli'de Resul Emrah Şahan.. İmamoğlu'nun en önemli adamlarından biri. Bunu aday yapmak istiyor. Bunun yanına bir de belediye meclis üyesi Ozan Özgür Doğru. Peki bu kim? Muharrem İnce'ye seçimden önce kurulan kaset kumpasında rol aldığı iddiasıyla tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan muhtemelen yargılaması devam eden kişi. Çok enteresan..


İstanbul Şişli'ye aday atıyorsun, İzmir'e bunu yapıyorsun.. Sonra diyorsun ki CHP'nin genel başkanı Özgür Özel..


Muharrem İnce'ye kaset kumpası kuran isimlerin Şişli'den meclis üyesi yapılmak istenmesi normal şeyler mi?





#Ekrem İmamoğlu
#Özgür Özel
#İzmir
#Şişli
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kuzey Yarımküre'de bugün en uzun gece en kısa gündüz yaşanacak! 21 Aralık kış gündönümü