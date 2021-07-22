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POLİTİKA

CIA: Kıbrıs’ta en büyük engel Erbakan

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA), Kıbrıs Harekâtı sırasında, Washington’a en büyük problem teşkil eden kişi olarak dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı gördüğü ortaya çıktı. 1974 yılına ait gizli belgelerde Erbakan ve Kıbrıs meselesi ile ilgili durumu analiz eden ve Erbakan’ın tavizsiz tutumundan dolayı çekincelerini dile getiren CIA yetkilileri, merhum Erbakan’ın harekât sırasında Milli Güvenlik Kurulu’nun ABD ile üslerde müzakerelerin başlatılması ve Kıbrıs sorununa yeniden masada çözüm aranması kararına direndiğini vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CIA: Kıbrıs’ta en büyük engel Erbakan
Necmettin Erbakan, Güvenlik Konseyi'ne rağmen geri adım atmadı.

ÖDÜN VERMEDİ

Raporlarda hükûmetin koalisyon ortağı Adalet Partisi Başkanı Süleyman Demirel’in hem bölgedeki ABD üsleri konusunda hem de Kıbrıs sorununda Erbakan’a göre daha ılımlı olduğu belirtiliyor.

Raporda, Süleyman Demirel’in hem bölgedeki ABD üsleri konusunda hem de Kıbrıs sorununda Erbakan’a göre daha ılımlı olduğu vurgulanıyor.
Raporda, Süleyman Demirel’in hem bölgedeki ABD üsleri konusunda hem de Kıbrıs sorununda Erbakan’a göre daha ılımlı olduğu vurgulanıyor.

Belgelere göre Demirel, Kıbrıs sorununda müzakerelerin başlaması için çeşitli yöntemler deneyerek Erbakan’ın koalisyon içindeki etkisini azaltmaya çalıştı.

CIA yetkilileri raporda, Erbakan’ın hiçbir şekilde geri adım atmadığını açıklıyor.
CIA yetkilileri raporda, Erbakan’ın hiçbir şekilde geri adım atmadığını açıklıyor.

Erbakan’ın hiçbir şekilde geri adım atmadığını vurgulayan CIA yetkilileri raporda, “Demirel, sağ partilerden muhalif milletvekillerini ayartarak, koalisyondaki Erbakan’ın etkisini azaltmaya çalışıyor. Fakat bu manevralarla yeterli desteği kazanması pek olası değil” ifadelerini kullandı. Demirel’in Erbakan’a seçimler öncesi daha fazla milletvekili teklif ettiği vurgulanan belgelerde, Erbakan’ın teklifleri reddederek Kıbrıs’tan ödün vermediği belirtildi.

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