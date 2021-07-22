CIA: Kıbrıs’ta en büyük engel Erbakan

ÖDÜN VERMEDİ
Raporlarda hükûmetin koalisyon ortağı Adalet Partisi Başkanı Süleyman Demirel’in hem bölgedeki ABD üsleri konusunda hem de Kıbrıs sorununda Erbakan’a göre daha ılımlı olduğu belirtiliyor.
Belgelere göre Demirel, Kıbrıs sorununda müzakerelerin başlaması için çeşitli yöntemler deneyerek Erbakan’ın koalisyon içindeki etkisini azaltmaya çalıştı.
Erbakan’ın hiçbir şekilde geri adım atmadığını vurgulayan CIA yetkilileri raporda, “Demirel, sağ partilerden muhalif milletvekillerini ayartarak, koalisyondaki Erbakan’ın etkisini azaltmaya çalışıyor. Fakat bu manevralarla yeterli desteği kazanması pek olası değil” ifadelerini kullandı. Demirel’in Erbakan’a seçimler öncesi daha fazla milletvekili teklif ettiği vurgulanan belgelerde, Erbakan’ın teklifleri reddederek Kıbrıs’tan ödün vermediği belirtildi.