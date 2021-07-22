CIA: Kıbrıs’ta en büyük engel Erbakan

Bakan Soylu Rize'nin Güneysu ilçesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel ve heyelanlardan etkilenen Rize'de beklenen yeni yağışla ilgili, 'Geçen haftaki selden kaynaklanan riskli evler konusunda, hemen hemen riskli evlerin tamamı tahliye edildi. Orada herhangi bir risk unsuru söz konusu değil. Ancak yağmurla ilgili gerekli bütün çağrıları da aynı şekilde devam ettiriyoruz.' dedi.



Soylu, 14 Temmuz Çarşamba akşamı meydana gelen sel ve heyelandan etkilenen Rize'nin Güneysu ilçesinde incelemelerde bulundu. Hükümet binası ve Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesinin bulunduğu alandaki çalışmaları inceleyen Soylu, çalışmalarla ilgili Rize Valisi Kemal Çeber ve diğer yetkililerden bilgi aldı. Görev başındaki personel ile vatandaşların bayramını da tebrik eden Soylu, bazı çocuklara bayram harçlığı verdi.



İncelemeleri sırasında, bir gazetecinin bölgede beklenen yağış uyarısıyla ilgili sorusu üzerine, Vali Çeber'den bu konuda bilgi alan Soylu, konuyla ilgili belediye ve cami hoparlörlerinden uyarılar yapıldığını, muhtarlara bilgi verildiğini ve ilgili kurumların sosyal medya aracılığıyla vatandaşları bilgilendirdiğini söyledi.





