Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü: İstenen ceza belli oldu

Antalya'da çiçekçilik yapan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın ölümüne neden olan Kıvanç Şensöz'ün yargılanmasına devam edildi.





Sanık Şensöz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraflar ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.





Mütalaayı açıklayan duruşma savcısı, sanık kıvanç Şensöz'ün "Kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Dur uşma ertelendi.





NE OLMUŞTU?

Spor hocalığı yapan Kıvanç Şensöz, aynı zamanda yabancı uyruklu eşi Dana Şenöz ile çiçekçilik yapıyordu. Çift çiçeklerini sosyal medya üzerinden pazarlıyordu. Yıldırıcı ailesi de Antalya'da çiçekçilik yapıyordu.





12 Ekim 2024 tarihinde Firdevs Yıldırıcı, internette bulduğu çiçek tutan kadın fotoğrafını kendi hesaplarından paylaştı. Kıvanç Şenöz, bu fotoğrafın eşine ait olduğunu görünce önce telefonla tehdit etti sonra da çiçek deposuna gitti. Şenöz, özür dilemek isteyen Eşref Yunus Yıldırıcı'yı tek yumrukla yere düşürdü. Defalarca tekmeledi.