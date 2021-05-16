Ciddiye alıyorsan cevap ver

Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddialarını “İddialar çok vahim. Ortaya çıkanlar tam bir rezalet” diyerek ciddiye alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Peker’in kendisiyle ilgili sözlerini ise unuttu.

Peker, Şubat 2019’daki Twitter mesajında Akşener’in 1997’de İçişleri Bakanı’yken barmen Oğuz Atak cinayetinden hemen sonra kendisiyle görüştüğünü öne sürmüştü: “Parti Başkanı Meral Akşener suç duyurusunda bulunacaksa, 1997’de işlenen barmen cinayetinin hemen sonrasında kendisi İçişleri Bakanı’yken, ortak tanıdığımız birinin gizli organizasyonuyla, benimle niçin görüştüyse, asıl bunun için suç duyurusunda bulunmalıdır.”

KAMERALARI KAPATTIRDI MI

Peker’in Akşener’e yönelik ikinci suçlaması şu oldu: “Akşener suç duyurusunda bulunacaksa, İzmit’teki Welborn Otel’de Gürkan Turizm’in sahibinin oğlunun 2014’teki sünnet düğününde, yerel televizyoncuların kameralarının kapattırılmasını düğün sahibinden isteyerek, bir kenarda birçok şahidin huzurunda benimle kulaktan kulağa ne konuşmuştur? Bununla ilgili suç duyurusunda bulunması daha doğru olacaktır.” Peker’in bu suçlamaları, “silahlanma çağrısı” iddiaları ve Akşener’in İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırmasından sonra gelmişti.

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