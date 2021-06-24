Gündem Çift kol nakli için Almanyadan Türkiyeye geldi Akdeniz Üniversitesi en iyisi
ANTALYA

Çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi: Akdeniz Üniversitesi en iyisi

Almanya'nın Köln şehrinde 4 yıl önce menenjitin bir türü olan Meningokok hastalığı nedeniyle böbrekleri iflas eden, iki kolu ve ayaklarını kaybeden 24 yaşındaki Beyza Doğan, annesinden nakledilen böbrekle yaşama tutundu. Çift kol nakli olmak için Antalya'ya gelip muayene olan Doğan, bekleme sırasına kaydoldu. Pozitif olmaya çaba gösterdiğini aktaran Doğan, "İlk günden beri çift kol naklini araştırdım. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve doktorlarının bu alanda en iyisi olduğunu anladım. Antalya'da çift kol nakli olmak, dünyaca ünlü merkezde nakil olmayı hayal ediyorum. Ömer Özkan hocam, çok deneyimli bu konuda. Çok mutlu oldum heyecanla bekliyorum güzel haberlerini. Tek hayalim bir an önce uygun bir donör bulunup ameliyat olmak" ifadelerini kullandı

Haber Merkezi DHA
Çift kol nakli için Almanyadan Türkiyeye geldi: Akdeniz Üniversitesi en iyisi
Beyza Doğan

Köln’de yaşayan diş teknisyeni Beyza Doğan, 4 yıl önce Meningokok hastalığına yakalandı. Devamında gelişen kan zehirlenmesi sonucu böbrekleri iflas eden Doğan, kollarını ve ayaklarını da kaybetti. Almanya'da annesi Mihriban Doğan'ın (54) iki yıl önce bağışladığı böbrekle yeniden hayata tutunan Beyza Doğan, çift kol nakli olmak için araştırma yaptı.

BEKLEME SIRASINA KAYDOLDU

Beyza Doğan, aynı zamanda aile doktorları olan Antalya Kepez Belediyesi Tıp Merkezi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Levent Yılmaz'ın yönlendirmesiyle Antalya'ya gelerek, çift kol ve yüz nakilleriyle dünyaca tanınan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüştü. Beyza Doğan, yapılan çeşitli testlerin ardından çift kol nakli olmak için kadavradan bağış bekleme sırasına dahil oldu. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Levent Yılmaz, hastası Beyza Doğan'ı uzun süredir takip ettiğini ve periyodik kontrollerini üstlendiğini belirtti. Dr. Yılmaz, "Hasta Almanya'da daha önce talihsiz bir şekilde yakalandığı Meningokok hastalığı nedeniyle alt ve üst ekstremite kaybına uğramış. Hatta bu nedenle böbreklerini de kaybetti ve neticesinde Almanya'da canlı vericiden transplantasyon yaptırmak zorunda kaldı. Hastanın kontrolleri esnasında çoklu uzuv nakilleri için en uygun yerin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olduğunu düşündüm. Prof. Dr. Ömer Özkan hocamız ile görüştüm" dedi.

'ESRA DOĞAN NAKİL İÇİN İSTEKLİ'


Prof. Dr. Ömer Özkan ise Beyza Doğan'ın muayenelerini yaptıklarını belirterek, "Beyza geçirdiği bir hastalığa bağlı ekstremitelerini kaybediyor. Bu hastalığa bağlı olarak damarları tutuluyor ve doku kayıpları, maalesef ekstremite kayıpları görülüyor. Şükür ki hayatına devam etmiş. Ama kollarını ve bacaklarını kaybettiği için ekstremite nakilleri gerekiyor. Şu anda protezlerini kullanıyor. Hayatını devam ettiriyor ama belli sıkıntıları var. Ekstremite nakilleri için şu anda motive, istekli görünüyor. Endikasyonlar için de uygun bir hasta. Testleri yapıldı. Yapılan testlerde şu an için sıkıntı görülmüyor. Fakat kısa zamanda karara varılabilecek durum yok. Birkaç kez daha testleri yapılacak. Uygun görüldüğünde listeye alınacak. Uygun bağışçı bulunduğunda bu hasta için nakil yönünden bir engel görülmüyor şu an için" diye konuştu.

Türkiye'de bir üniversitede daha yüz nakli yapılacak: Hazırlıklar tamam
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Türkiye'de bir üniversitede daha yüz nakli yapılacak: Hazırlıklar tamam

20 HASTA YÜZ NAKLİ İÇİN BEKLİYOR


Prof. Dr. Ömer Özkan, 2010 yılında ilk çift kol naklini, 2012 yılında ise ilk tam yüz naklini gerçekleştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Özkan, bu operasyonlardan sonra AÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde 20 hastanın yüz, 43 hastanın çift kol nakli için bağışçı beklediğini kaydetti. Yüz nakli için bekleyen hastalardan 5'inin psikolojik ve vücut değerleri açısından her an nakil olabilecek seviyede olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ömer Özkan, "5 yüz nakli, 3 çift kol nakli yapan tecrübeli bir ekimiz var. Türkiye, Fransa'dan sonra dünyada en fazla yüz nakli yapılan ikinci ülke. Her an yüz ve kol nakillerine girmek için hazırız" dedi.

'GÜZEL HABERİ HEYECANLA BEKLİYORUM'


Beyza Doğan ise yaşadıklarını yavaş yavaş atlattığını söyledi. Pozitif olmaya çaba gösterdiğini aktaran Doğan, "İlk günden beri çift kol naklini araştırdım. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve doktorlarının bu alanda en iyisi olduğunu anladım. Antalya'da çift kol nakli olmak, dünyaca ünlü merkezde nakil olmayı hayal ediyorum. Ömer Özkan hocam, çok deneyimli bu konuda. Çok mutlu oldum heyecanla bekliyorum güzel haberlerini. Tek hayalim bir an önce uygun bir donör bulunup ameliyat olmak" diye konuştu.

Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın son hali şaşırttı
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Uğur Acar, aradan geçen 7 yılda iş ve yeni arkadaşlara sahip olmanın, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.
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Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen ve bir aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla yeni hayatına başladı.
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Tıp dünyasında büyük ses getiren ameliyatla yeni yüzüne kavuşan Acar, 7 yılda yüz fonksiyonlarını büyük oranda kullanma kabiliyeti kazandı.
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Nakil olmadan önce insanların yüzüne bakmaya çekindiğini, çocukların ise kendisinden korktuğu için sokağa çıkmadığını anlatan Acar, yeni yüzüyle sürekli çarşı pazar dolaştığını söyledi. Nakil olduğu hastanenin otoparkında çalışan Acar, aynaya bakıp, yeni yüzü için her gün şükrediyor.
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İnsanların fotoğraf çektirmek için kendisine yakın ilgi gösterdiğini belirten Acar, yaptığı açıklamada, 7 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde rutin kontrollerini yaptırdıktan sonra otobüsle köye dönerken hastaneden nakil için telefon geldiğini söyledi.
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Hemen döndüğünü ve koşarak hastaneye geldiğini anlatan Acar, şöyle konuştu:
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Arayan Prof. Dr. Ömer Özkan'dı. ameliyat olacağımı söyledi. Ameliyata girdim, çok heyecanlıydım. Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi. Kendimi tanıyamadım. O mutluluğun tarifi yok, çok farklı bir duyguydu.
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Hiç arkadaşım yoktu.
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Nakil öncesi zorlu bir hayatı olduğunu, evinden çıkamadığını dile getiren Acar, Çocuklar benden korkuyordu, hiç arkadaşım yoktu. Yeni yüzümden sonra arkadaşlarım oldu, işim, güzel bir ortamım oldu. Nakille bütün sıkıntılarım son buldu.
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Hala kendisini rüyada gibi hissettiğini ifade eden Acar, Türkiye'nin ilk yüz nakli olan hastası olmaktan ve insanların yoğun ilgisinden mutluluk duyduğunu belirtti.
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Her gün sabah yüzümü yıkarken aynaya bakıp şükrediyorum. Yeni yüzüm yeni hayatım oldu, hayallerim gerçekleşti. 7 yıl rüya gibi geçti diyen Acar, iş hayatında en iyi yerlere gelmeyi, sağlıklı bir hayat sürmeyi istediğini söyledi.
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Organ nakli çağrısında da bulunan Acar, herkesin bir gün organ nakli hastası olabileceğini, bunun için de organ ve kompozit doku bağışının diğer insanların hayatına dokunduğuna işaret etti.
Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın son hali şaşırttı
Antalya'da 7 yıl önce Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar, yeni yüzüyle hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Acar "Her gün sabah yüzümü yıkarken aynaya bakıp şükrediyorum. Yeni yüzüm yeni hayatım oldu, hayallerim gerçekleşti. 7 yıl rüya gibi geçti" dedi.


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