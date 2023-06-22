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Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un kara kutusu ilk kez konuştu

Çiftlik Bank ana davasında Uruguay'dan getirilen ve Aydın'ın 'kara kutusu' olarak gösterilen Osman Naim Kaya ilk kez konuştu. Kaya "Fatih Aydın alınan taşınır taşınmaz mallarda herhangi bir şekilde söz sahibi değildi. Bana ihtiyaç olan şeyleri söyleyen ve aldıran kişi Mehmet Aydın'dı" dedi.

12:27 . 22/06/2023 Perşembe
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Osman Naim Kaya - Mehmet Aydın.

Osman Naim Kaya - Mehmet Aydın.

Çiftlik Bank
ana davasında 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Uruguay'dan getirilen ve Aydın'ın 'kara kutusu' olarak gösterilen Osman Naim Kaya ilk kez konuştu. Mehmet Aydın, Osman Naim Kaya ile sosyal medyada Uruguay ile ilgili bir videonun yorumlarından ulaştığını ve Facebook'da tanıştığını ifade ederken, duruşmada savunma yapan Osman Naim Kaya, "Fatih Aydın alınan taşınır taşınmaz mallarda herhangi bir şekilde söz sahibi değildi. Bana ihtiyaç olan şeyleri söyleyen ve aldıran kişi Mehmet Aydın'dı" dedi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fatih Aydın, Mehmet Aydın ve Nisan ayında Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen Osman Naim Kaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada avukatlar hazır bulundu.

"Fatih Aydın söz sahibi değildi"

'Kara para aklama', 'vergi kaçırma', 'suç örgütü üyesi olma', 'dolandırıcılık' gibi suçlardan aranarak hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Türkiye'ye iadesi için yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından 8 Nisan'da İstanbul'a getirilen Osman Naim Kaya ilk kez konuştu. Duruşmada savunma yapan sanık Osman Naim Kaya, "Fatih Aydın'ı, Mehmet Aydın'dan 1 ay sonra tanıdım. Fatih Aydın alınan taşınır taşınmaz mallarda herhangi bir şekilde söz sahibi değildi. Bana ihtiyaç olan şeyleri söyleyen ve aldıran kişi Mehmet Aydın'dı" dedi.

"Osman Naim Kaya ile sosyal medyada tanıştım"

Duruşmada söz alan Mehmet Aydın, "Osman Naim Kaya ile ilk başta, Uruguay ile ilgili bir videoda yorumunu gördüm. Facebook'tan ekledim. Osman Naim Kaya ile sosyal medyada tanıştım. Uruguay'a gittiğimde kendisi bana çevirmenlik, çalışma izni alınması, taşınır taşınmaz malların alınması gibi konularda yardımcı oldu. Çiftlik Bank'ın oyun tarafıyla toplanan paralarla herhangi bir bağlantısı yoktu" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, şirketlerin el konulduğu zaman ve şu anki borç alacak durumu ile menkul varlığının incelenmesi için alınması istenen bilirkişi raporunun dosyaya ulaşmadığını belirterek, raporun beklenilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.


#Çiftlik Bank
#Tosuncuk
#Osman Naim Kaya
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