Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un kara kutusu ilk kez konuştu

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ana davasında 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Uruguay'dan getirilen ve Aydın'ın 'kara kutusu' olarak gösterilen Osman Naim Kaya ilk kez konuştu. Mehmet Aydın, Osman Naim Kaya ile sosyal medyada Uruguay ile ilgili bir videonun yorumlarından ulaştığını ve Facebook'da tanıştığını ifade ederken, duruşmada savunma yapan Osman Naim Kaya, "Fatih Aydın alınan taşınır taşınmaz mallarda herhangi bir şekilde söz sahibi değildi. Bana ihtiyaç olan şeyleri söyleyen ve aldıran kişi Mehmet Aydın'dı" dedi.