Çiftlik Bank soruşturması 6 ile daha sıçradı Sakarya merkezli Çiftlik Bank soruşturması kapsamında İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Malatya'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Ekiplerce 19 farklı adreste arama yapılırken, yeni gözaltına alınanların olduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Merkezi 16 Mart 2018, 14:27 Son Güncelleme: 16 Mart 2018, 14:51 AA