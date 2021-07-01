Gündem Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırarak kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın teslim oldu
POLİTİKA

Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırarak kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın teslim oldu

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Brezilya Sao Paulo'da teslim olduğu bildirildi. Aydın, önceki gün yaptığı videolu açıklamada, kendisinin de "mağdur" olduğunu belirterek kısa süre içinde teslim olacağını söylemişti.

Haber Merkezi DHA
Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırarak kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın teslim oldu
Çiftlik Bank kurucusu, 'Tosuncuk' lakaplı firari Mehmet Aydın.

Yüksek kâr payı vaadiyle Çiftlik Bank üzerinden 80 bin kişiden topladığı 500 milyon TL'nin üzerindeki parayla kayıplara karışan ve 2.5 yıldır firarda olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Brezilya Sao Paulo'da teslim olduğu bildirildi.

Teslim olacağını açıklamıştı

Kırmızı bültenle aranan Aydın, geçtiğimin gün yaptığı videolu açıklamada, kısa süre içinde Türk elçiliğine teslim olacağını söylemişti. Aydın, yaptığı konuşmada, "Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı" ifadelerini kullanmıştı.

"Ben de mağdur oldum"

Sözlerinin devamında hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşünce ve girişiminin olmadığını ifade eden Aydın, "Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum" demişti.

Mehmet Aydın'ın son hali.
Mehmet Aydın'ın son hali.

"Türk yargısına teslim olacağım"

Mağduriyetleri gidermek adına elinden geldiğini vurgulayan Aydın, "Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur" şeklinde konuşmuştu.

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