Gündem Çin Dışişleri Bakanı Wang Yiden Türkiyeye resmi ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
ANKARA

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'den Türkiye'ye resmi ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve Devlet Konseyi üyesi Wang Yi'nin Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Konuk Bakanın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.

Haber Merkezi DHA
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yiden Türkiyeye resmi ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile. (Arşiv)

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24-25 Mart tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Türkiye'ye üç günlük ziyaret

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24- 26 Mart 2021 tarihlerinde ülkemize ziyarette bulunacaktır." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşecek

İkili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası güncel konuların masaya yatırılacağı görüşmelerin ardından Wang'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya geleceği belirtildi.

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