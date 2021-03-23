Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'den Türkiye'ye resmi ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24-25 Mart tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Türkiye'ye üç günlük ziyaret
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24- 26 Mart 2021 tarihlerinde ülkemize ziyarette bulunacaktır." denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşecek
İkili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası güncel konuların masaya yatırılacağı görüşmelerin ardından Wang'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya geleceği belirtildi.