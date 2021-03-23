​Dolara alternatif bulalım

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Çin’in alternatif para birimlerini tercih edip dolar kullanımını azaltarak ABD’nin yaptırım risklerini hafifletmesi gerektiğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın aktardığına göre Lavrov Çin basınına verdiği röportajda, “Teknolojik anlamda bağımsızlığımızı artırarak, ulusal ve dolara alternatif uluslararası para birimleri ile işlem yaparak yaptırım risklerini azaltmalıyız. Batı kontrollü uluslararası ödeme sistemlerinin kullanımından uzaklaşmalıyız” ifadelerini kullandı. Lavrov’un açıklamaları, Rusya Çin’e ABD’ye karşı ittifak kurma çağrısında bulundu, diye yorumlandı.

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TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK ÇAĞRISI

ABD’nin Rusya ve Çin’in teknolojik açıdan gelişmesini engellemek istediğini belirten Lavrov, iki ülkenin bu anlamdaki bağımsızlığını artırması gerektiğini vurguladı. Lavrov’a göre, iki ülke ekonomik ve sosyal gelişimini Batılı partnerlerin kaprislerine bağlı kalmayacak şekilde inşa etmeli.

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SADECE YAPTIRIM DİLİ KULLANIYORLAR

ABD ve diğer Batılı ülkelerin uluslararası arenada artık klasik diplomasiyi unuttuğunu ve sadece yaptırım aracına başvurduğunu belirten Lavrov, “Diplomasi halklar arasındaki ilişki, birbirini dinleme ve çıkar dengesini bulmaktır. Rusya ve Çin’in diplomaside desteklediği değerler tam da bu” ifadelerini kullandı. Ültimatomlar ve partner bir ülkenin sunulan koşulları kabul etmesini beklemenin diplomasi olmadığını söyleyen Lavrov, Batılı ülkelerin bunları istediğini, kendilerine karşı direnildiğinde de yaptırımlara başvurduklarını ifade etti.

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BIDEN’IN İÇGÜDÜSÜNDE VAR

Lavrov, “Diplomasi yerine yaptırımların tercih edilmesi, ne yazık ki ABD’de kök salmış bir durum. Barack Obama döneminde başladı, Donald Trump Beyaz Saray’dayken dört yıl boyunca devam etti. Şimdi aynı ‘içgüdülerin’ yeni ABD yönetiminde de olduğunu görüyoruz” dedi. Yaptırımların kimseye faydası olmadığını belirten Lavrov, bunun Avrupa’da iş dünyasının Rusya karşıtı yaptırımlardan zarar görmesinden anlaşılabildiğini kaydetti.

Çin’e Uygur yaptırımları

ABD, AB ve Çin, Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin’e yaptırım uygulamaya karar verdi. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleriyle ilişkili olduğu tespit edilen iki Çinli yetkiliyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) de Myanmar’da darbeden sorumlu 11 kişiye ve Uygurlara yönelik uygulamalar nedeniyle 4 Çinli yetkiliye yaptırım kararı aldı.

Biden’dan Putin’e ret

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son dönemde gerginlik yaşadığı ABD Başkanı Joe Biden’a yaptığı çevrim içi görüşme teklifinin ABD tarafınca kabul edilmediğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Putin’in 19 Mart veya 22 Mart’ta Biden ile birikmiş ikili sorunları ve stratejik istikrar konularını tartışmak üzere kamuoyuna açık çevrim içi yöntemle görüşme talebini ABD’nin desteklemediği belirtildi. Açıklamada, “Rus-Amerikan ilişkilerinde, Washington’ın hatasıyla oluşan çıkmazdan kurtuluş yolu bulmak için bir fırsat daha kaçırıldı. Bunun sorumluluğu tamamen ABD’ye aittir.” ifadelerine yer verildi.

Tehditleri göz ardı edemeyiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başta ABD olmak üzere Rusya’nın rakiplerinin “yaptırım arzusunun” giderek arttığını belirterek, Rusya’nın, SWIFT sisteminden çıkarılması dahil olası tüm tehditleri göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi. Rusya’nın, SWIFT sisteminden çıkarılma ihtimali dahil tüm tehditleri göz önünde bulundurması gerektiğini belirten Peskov, “Başta ABD olmak üzere Rusya’nın rakiplerinin yaptırım arzusu giderek artıyor. Bu eylemler mantıksız ve öngörülemez. Bu nedenle elbette bu durum bizi tetikte olmaya zorluyor. Herhangi bir potansiyel tehdidi göz ardı edemeyiz.” ifadelerini kullandı.