Cinayet gibi kaza: Çöp kamyonu göz göre göre anne ve minik kızını ezdi

Şehir merkezinde korkunç bir kaza meydana geldi. İddiaya göre 27 yaşındaki anne Filiz D. 2 yaşındaki kızı Ebrar Nisa D.’yi bisiklet sürmesi için kapının önüne çıkardı. Anne o sırada sokağa çöp kamyonunun girdiğini gördü ve kızını bisikletiyle alarak yeşillik alana geçti. Çöp kamyonu sürücüsü sokağın başında bir süre bekledikten sonra hareket etti.

Geri manevra yapıp çıkardılar

Anne kızı fark etmeyen sürücü, kamyon ile anne kıza çarparak üzerilerinden geçti. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Vatandaşların uyarmasıyla çöp kamyonu geri manevra yapıp altında kalan anne kız çıkarıldı.

Ağır yaralı 2 yaşındaki Ebrar Nisa D. yakınları tarafından zaman kaybedilmeden özel araçla Bursa Şehir Hastanesi’ne götürdü.

OYNAT 00:36 İstanbul’da bir hafriyat kamyonu terör daha Alibeyköy'de hafriyat kamyonu önce bir araca çarptı, ardından da çocuk parkına dalarak metrelerce sürüklendi. Yaşanan bu dehşet dolu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.





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Ayakları parçalanan Anne Filiz D. için olay yerine ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Ebrar Nisa D. kurtarılamazken anne Filiz D.’nin parçalanan ve kırıklar oluşan iki bacağı tedaviye alındı. 2 yaşındaki talihsiz kız çocuğu yapılan otopsinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Anne Filiz D. ise tedavisinin ardından hastaneden pandemi sebebiyle evine gönderildi.

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"Göz göre göre cinayet"

Kazayla ilgili konuşan acılı amca Şakir D. "Bizim amacımız bu sorunun üzerine gidilmesi. Bu kaza değil çünkü. Göz göre göre cinayet. Kamera kayıtları mevcut. Aşikar şekilde görünüyor, Adam önce duruyor. Sonra hareket ediyor. 15 metre ileride duranları nasıl görmüyorsun? Birden bire hareketlenip insanları ezen acı bir olay. Bizim amacımız bu cinayetin sonuna kadar takipçisi olup suçluların devlet yoluyla ceza aldıklarını görene kadar bu mücadeleyi sürdürmek. Adalete güveniyoruz’’ dedi.

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