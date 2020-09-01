Cindoruk: Krizi fırsata çevirip 12 Ada’yı isteyebiliriz, Türkiye Ege’deki ada ve kayalıklara el koyacağını açıklamalı

Milli Merkez Başkanı ve TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Doğu Akdeniz'de yaşanan krizi değerlendirdi. Cindoruk, silahsız statüde olması gerekirken silahlandırılan 12 Adalar'ın Türkiye tarafından istenebileceğini ve bu yönde bir politika izlenmesini önerdi.

Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Cindoruk " Türkiye, Lozan Antlaşması'nda silahsız statüde kalmaları kaydıyla egemenliği Yunanistan'a verilmiş olan adalardaki silahlanmaya derhal son verilmediği takdirde bu adaların Yunan egemenliğinde kalmasını tanımayacağını, dolayısıyla kendisine verilmesi gerektiğini ortaya koyan bir yeni politikaya yönelmelidir" dedi.

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Cindoruk'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“ULUSLARARASI GİRİŞİMLER YAPILMALI”

* Bu konuda BM dahil bütün uluslararası platformlarda girişimler yapılmalı ve gerekirse bir süre verilmelidir.

* Egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a verilmemiş olan ve dolayısıyla bize ait olması gereken bütün adalar ve kayalar konusunda Atina'nın müzakereden kaçınması halinde Türkiye bu adalar ve kayalıklara el koyacağını açıklamalıdır.

* Atina, Ege'deki bütün sorunları Türkiye ile doğrudan müzakere etmemekte ısrar edecekse, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla harekete geçeceği ilan edilmelidir.

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* Kıbrıs meselesinde ise Türkiye ile KKTC hemen ortak bir açıklama yaparak federasyon amaçlı görüşmelere son verildiği ve bundan sonraki çözüm parametresinin sadece iki bağımsız/egemen devlet olduğu ilan edilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şeklinde değiştirilmelidir.

* Mısır ile ilişkilerimizin ulusal çıkar esaslı olarak düzenlenmesi ve Mısır'ın Yunanistan'a destek veren politikadan uzaklaşarak bize yakın bir çizgiye çekilmesi yerinde olacaktır.

OYNAT 01:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan ve Fransa kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedeli biliyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Herkesin Türkiye'nin haklarını koruma konusundaki kararlılığını gördüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asıl soru Doğu Akdeniz'de karşımıza dikilenler de aynı fedakarlıkları göze alabilyorlar mı? Yunanistan'ın halkı muhteris ve ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyorlar mı? Fransa halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekler bedelleri biliyorlar mı?' ifadelerin kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzan dursunlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu. 'Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de Ege'de, Karadeniz'de hakkı olanı alacaktır.' diyen Erdoğan,' Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermelerine, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzan durmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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