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Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanıyordu: Musa Orhan'ın cezası belli oldu

Siirt'te 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduktan sonra intihara sürükleyerek ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan eski Uzman Çavuş Musa Orhan’ın davasında karar çıktı. Mahkeme, hakkında 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenen tutuksuz sanık Orhan'a 10 yıl hapis cezası verdi.

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Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan eski Uzman Çavuş Musa Orhanın cezası belli oldu: (Musa Orhan kimdir? Musa Orhan olayı nedir?)
Musa Orhan

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Musa Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Savcı önceki duruşmadaki mütalaasını tekrar etti, avukatların buna ilişkin beyanları alındı.

Sanık avukatı, Musa Orhan'ın beraatini talep etti.

Musa Orhan da Er'in ölümü için üzgün olduğunu söyledi. İstinat edilen suçları reddeden Orhan, beraatini istedi.

MUSA ORHAN'A 10 YIL HAPİS

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklama talebini reddederek, cinsel saldırı suçundan Orhan'a 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, Orhan hakkında adli adli kontrol kararı ile yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini de açıkladı.

ANNESİ VE BABASI FENALAŞTI

Bu arada, duruşmada, avukat tarafından İpek Er'in yazdığı mektubun okunması sırasında maktulün anne ve babası fenalaştı.

MUSA ORHAN - İPEK ER DAVASI NEDİR?

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına 7 Temmuz 2020'de müracaat eden 18 yaşındaki İpek Er, daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Er'in 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

  • Orhan savunmasında, "Masum olduğumu düşünüyorum. İpek Er'in ölümüne üzgünüm. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

AVUKATIN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Musa Orhan’ın yargılandığı davada 3'üncü duruşmada Orhan'ın avukatı, İpek Er'in babasını kızını korumamakla suçlamıştı ve "Bir babanın görevi kızını korumaktır, okutmaktır, intihara sürüklemek değildir" ifadelerini kullandı.

MUSA ORHAN, İPEK ER'İN TÖRE CİNAYETİNE KURBAN GİTTİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Duruşmada kendisini yöneltilen suçlamaları reddeden Musa Orhan ise, olayın başından beri linç edildiğini öne sürüp, İpek Er'in töre cinayetine kurban gittiği iddia ettikten sonra, susma hakkını kullanmak istediğini söyledi.

CİNSEL SALDIRI SUÇU SABİT

Bir önceki duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanık hakkında, nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığını, sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 102/2 maddesi gereğince cezalandırılmasına, sanığın üzerine atılı suçun vasfı ve suç için kanunda öngörülen ceza süresinin sanığın kaçacağı veya delil karartacağı yönünde somut olgu niteliğinde olması hususları gözetilerek hükümle birlikte tutuklanmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirmişti.

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