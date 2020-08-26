Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi

Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi

Batman'ın Beşiri ilçesinde, yaşayan ve kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu bir mektupta anlatan İpek Er (18) tabancayla intihar etmişti. Genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan, avukatının kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi.