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Gündem Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi
BATMAN

Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi

Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi

Batman'ın Beşiri ilçesinde, yaşayan ve kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu bir mektupta anlatan İpek Er (18) tabancayla intihar etmişti. Genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan, avukatının kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi.

Haber Merkezi DHA
Musa Orhan
Musa Orhan

Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşayan İpek Er, 16 Temmuz'da, Siirt'te çalışan Musa Orhan'nın cinsel saldırısına uğradığını anlattığı mektup bırakarak, tabancayla intihar girişiminde bulundu. Er, 34 gün tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti. İpek'in intihar öncesinde geride bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Genç bir kıza cinsel saldırıda bulunan Musa Orhan tutuklandı
GÜNDEM
Genç bir kıza cinsel saldırıda bulunan Musa Orhan tutuklandı

Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı çıkarılan Orhan, İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Orhan, 19 Ağustos günü tutuklandı. Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığına yönelik itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren mahkemeye heyeti, Avukat Akkuş’un dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek, Musa Orhan'ın tahliyesine karar verdi.

Mahkemenin tahliye kararının cezaevine ulaşmasının ardından Orhan, serbest bırakıldı.

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