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Gündem İçişleri Bakanlığından Musa Orhan açıklaması
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı'ndan Musa Orhan açıklaması

Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşayan ve kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu bir mektupta anlatan 18 yaşındaki İpek Er tabancayla intihar etmişti. Genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan, avukatının kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine tahliye edilmişti. İçişleri Bakanlığı, Orhan ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada ''Kurum içinde yürütülen idari süreçlerin haricinde, adli makamlarca devam eden iş ve işlemlere ilişkin bakanlığımızın herhangi bir yetkisi ve tasarrufunun olması hukuken ve fiilen mümkün değilken, gerek bakanlığımızın gerekse sayın bakanımızın tutuklanma veya adli kontrol kararlarında etki ve müdahalesinin olduğuna dair paylaşımları iyi niyetli olarak değerlendirmemiz, elbette ki mümkün değildir'' denildi. Ayrıca, üzücü olaydan rant devşirmek isteyenlere karşı hukuk mücadelesi başlatılacak.

Haber Merkezi DHA
Musa Orhan
Musa Orhan

İçişleri Bakanlığı'nın Uzman Çavuş Musa Orhan ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi: aşadığı cinsel istismar olayından sonra intihara kalkışan ve 18 Ağustos 2020 tarihinde, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden İpek Er ve bu olayın şüphelisi Musa Orhan hakkında sosyal medyada bir süredir yapılan yorumlarda, gerek bakanlığımız gerekse İçişleri Bakanı sayın Süleyman Soylu hakkında mesnetsiz, hiçbir yasal ve fiili dayanağı olmayan, haksız ve iftiraya varan birtakım paylaşımların yapılması üzerine, aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi
GÜNDEM
Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi
  • 1- Kamuoyuna yansıyan ve bakanlığımız tarafından hiçbir şekilde tasvip edilmeyen, mütevaffanın ailesinin üzüntüsünün derinden paylaştığımız bu acı hadise ile ilgili olarak tüm yasal süreçler, kanunun öngördüğü çerçevede devam etmekte, tutuklanma talebi ve buna bağlı kararlar savcılık ve mahkeme tarafından işleme konulmaktadır.

Genç bir kıza cinsel saldırıda bulunan Musa Orhan tutuklandı
GÜNDEM
Genç bir kıza cinsel saldırıda bulunan Musa Orhan tutuklandı

"Hemen görevden uzaklaştırıldı"

2- Şüphelinin Jandarma Uzman Çavuş olması hasebiyle, kurum yönünden yapılması gereken idari tahkikat ve işlemler de yine yasal çerçevede Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda; Musa Orhan isimli şahıs Siirt Valiliğinin tarafından 16 Temmuz 2020 tarihli idari soruşturma kapsamında hemen görevinden uzaklaştırmıştır.

Genç bir kıza cinsel saldırıda bulunan Musa Orhan tutuklandı
GÜNDEM
Genç bir kıza cinsel saldırıda bulunan Musa Orhan tutuklandı

"Tüm detaylar kamuoyu şeffaf bir şekilde paylaşılacak"

“Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezası verilmesi istemiyle 10 Temmuz 2020 tarihinde soruşturma başlatılmış, bahse konu disiplin soruşturması tamamlanarak Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmiştir. Adı geçen şahısla ilgili ihraç işlemleri başlatılmış olup yasal süreç devam etmektedir. Sürecin tüm aşamaları, kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

"Siyasi bir rant elde etmeye çalışanlar cezalandırılacak"

Kurum içinde yürütülen idari süreçlerin haricinde, adli makamlarca devam eden iş ve işlemlere ilişkin bakanlığımızın herhangi bir yetkisi ve tasarrufunun olması hukuken ve fiilen mümkün değilken, gerek bakanlığımızın gerekse sayın bakanımızın tutuklanma veya adli kontrol kararlarında etki ve müdahalesinin olduğuna dair paylaşımları iyi niyetli olarak değerlendirmemiz, elbette ki mümkün değildir. Bu acı olaydan siyasi bir rant devşirmeyi, kurumlarımızı ve adalet sistemimizi yıpratmayı hedefleyen TELE 1 adlı TV kanalının yanı sıra gayri ahlaki iftiraları atan terör örgütüne müzahir basın-yayın organları hakkında gerekli tüm yasal işlemler başlatılacaktır.

  • Yaşanan bu üzücü olaydan dolayı Bakanlığımıza mensup polis memuru mesai arkadaşımızın da kardeşi olan merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.''
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