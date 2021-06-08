Hayat Mahkemeden Ezgi Mola kararı Basit yargılama usulüyle görülecek
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Mahkemeden Ezgi Mola kararı: ‘Basit yargılama’ usulüyle görülecek

Cinsel istismar suçundan yargılanan Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu Ezgi Mola’nın davasının, dosya üzerinden basit yargılama usulü olarak görüleceği duyuruldu.

Haber Merkezi İHA
Mahkemeden Ezgi Mola kararı: ‘Basit yargılama’ usulüyle görülecek
Musa Orhan ve Ezgi Mola

Batman’ın Beşiri ilçesinde intihara kalkıştıktan günler sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İpek Er, Siirt’te görev yapan Uzman Çavuş Musa Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını öne sürmüş ve Orhan da Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ihraç edilmişti.

  • Yaşanan olay sonrası Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan Orhan hakkında 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemi ile dava açılmıştı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan Musa Orhan açıklaması

Orhan’ın tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren ünlü oyuncu Ezgi Mola hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakaret ettiği gerekçesiyle Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılık da Mola hakkında ‘sesli, yazılı ve görüntülü bir ileti ile hakaret’ ve ‘hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemi ile dava açılmıştı.

Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi
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Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi

‘Belli bir ağırlığa ulaşılmadı’

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame üzerine Mola’ya açılan davanın ‘belli bir ağırlığa ulaşılmadığı’ gerekçesiyle duruşma yapılmaksızın ‘basit yargılama’ usulüyle görülmesine kadar verildi.

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