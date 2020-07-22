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Gündem Cinsel saldırıyla suçlanan HDPli vekil Tuma Çelik hakkında yeni karar Dokunulmazlığının kaldırılması için görüşmeler başladı
POLİTİKA

Cinsel saldırıyla suçlanan HDP'li vekil Tuma Çelik hakkında yeni karar: Dokunulmazlığının kaldırılması için görüşmeler başladı

Cinsel saldırıyla suçlandığı için HDP'den istifa eden eski HDP'li Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için 5 kişilik hazırlık komisyonu kuruldu. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Çelik hakkındaki Cumhurbaşkanlığı fezlekesini görüşmek üzere toplandı. Komisyon, raporunu bir ay içinde hazırlayıp karma komisyona sunacak.

Haber Merkezi AA
HDP Mardin eski Milletvekili Tuma Çelik
HDP Mardin eski Milletvekili Tuma Çelik

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan skandal Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadının kendisine yönelik iftiralarda bulunduğunu iddia ederek, partisinin zarar görmemesi için istifa ettiğini duyurmuştu. Çelik hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan fezleke düzenlenerek dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e gönderilmişti. İnfial yaratan olayın ardından son dakikagelişmesi yaşandı.

HDP'de bir skandal daha: Mardin Milletvekili Tuma Çelik, nitelikli cinsel saldırı iddiası sonrası istifa etti
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HDP'de bir skandal daha: Mardin Milletvekili Tuma Çelik, nitelikli cinsel saldırı iddiası sonrası istifa etti

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HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik sosyal medya hesaplarında kadın hakları naraları atmış

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele almak üzere bir araya geldi. Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan komisyon, görüntü alınmasının ardından çalışmasına basına kapalı olarak devam ediyor.

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