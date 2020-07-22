Cinsel saldırıyla suçlanan HDP'li vekil Tuma Çelik hakkında yeni karar: Dokunulmazlığının kaldırılması için görüşmeler başladı

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan skandal Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadının kendisine yönelik iftiralarda bulunduğunu iddia ederek, partisinin zarar görmemesi için istifa ettiğini duyurmuştu. Çelik hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan fezleke düzenlenerek dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e gönderilmişti. İnfial yaratan olayın ardından son dakikagelişmesi yaşandı.
TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele almak üzere bir araya geldi. Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan komisyon, görüntü alınmasının ardından çalışmasına basına kapalı olarak devam ediyor.