Cinsel tacizden yargılanan CHP Bitlis İl Başkanı Uyanık istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, "cinsel taciz" ve "şantaj" suçlarından yargılandığı davada, yanında sekreter olarak çalışan kişinin şikayetini geri çekmesi üzerine beraat etmişti.

"Görevime ara verme kararı almış bulunmaktayım"

CHP’li İl Başkanı, görevinden istifa etti. Uyanık, kararına dair “İddialara ilişkin yapılan soruşturma ile ilgili beklediğimiz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar çıkana kadar, görevime ara verme kararı almış bulunmaktayım" açıklamasını yaptı. Uyanık’ın yerine Yunus Irmak getirildi.

"Sekreter olarak çalışan müştekiyi rahatsız etti"

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın yanında sekreter olarak çalışan müştekiyi rahatsız ettiğini, birlikte olması ve yakınlaşması yönünde birden çok kez teklifte bulunduğunu ve bunun da zincirleme cinsel taciz suçunu oluşturduğunu ifade etmişti.

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5 yıla kadar hapsi istenmişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, farklı zamanlarda H.D.C'yi taciz ettiği, ardından müştekiye şantaj yaptığı iddiasıyla, Uyanık hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemişti.