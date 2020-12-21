'Çıplak arama' yalanını ortaya atan Gergerlioğlu'nun FETÖ'cü Kanter'le toplantısı ortaya çıktı

FETÖ'cülere çıplak arama yapılıyor yalanı elinde patlayan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu şimdi de FETÖ'cülerle toplantı yaptı.

Uşak emniyetinde çıplak arama yalanlarını diline dolayan ve yüz binlerce sahte hesapla bu konuda sosyal medyada kampanya yapan HDP milletvekili HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, FETÖ'nün önemli isimleriyle yaptığı video konferans görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Enes Kanter, Abdülhamit Bilici ve Arzu Yıldız gibi FETÖ'cü isimlerle aynı video konferansta görülen Gergerlioğlu'nun, FETÖ yalanlarını nasıl elde ettiği belli oldu.

İşte sosyal medyaya düşen o görüntü.

KANTER PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

FETÖ'nun çocuğu Enes Kanter de toplantıya katılanlar arasındaydı. Kanter, toplantıdan kendisinin de gözüktüğü bir ekran görüntüsünü alıp paylaştı. Daha sonra paylaşımı sildi.

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FETÖ'CÜLERİN ÇIPLAK ARANDIĞI YALANINI SAVUNDU

İstihbarat kaynaklarına göre FETÖ'den örgüt üyelerine "çıplak arama konusunda kampanya yapın" çağrısı geldi.

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Ömer Faruk Gergerlioğlu da, son olarak Uşak'ta polin nezaretindeki FETÖ'cülerin çıplak arandığı yalanınını savunmuştu. Söz konusu iddia güvenlik kamerası görüntüleriyle yalanlanmış ve Gergerlioğlu'nun yalanı elinde patlamıştı.

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