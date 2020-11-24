Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Çıraydan Menemen Belediyesi açıklaması Gözaltına alınan İYİ Partililer hakkındaki iddialar ciddi, görevden alınmalılar
POLİTİKA

Çıray’dan Menemen Belediyesi açıklaması: Gözaltına alınan İYİ Partililer hakkındaki iddialar ciddi, görevden alınmalılar

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Menemen Belediyesinde 'ihaleye fesat karıştırma ve tehdit' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İYİ Partili isimler hakkında açıklama yaptı. Derhal görevden alınmaları gerektiğini söyleyen Çıray, “Bana gelen bilgilere göre iddialar çok ciddi. İYİ Partili bu isimler çoktan görevden alınmalıydılar” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Aytun Çıray
Aytun Çıray

İzmir’de, Menemen Belediye Başkanı eski CHP’li Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 26 kişi "zimmet ve irtikap" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında İYİ Parti İzmir İl Başkanı Oğuzhan Y, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Tarkan Fikret Ç, ve İYİ Parti Karabağlar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ç. de bulunuyor.

Menemen Belediyesine soruşturma: Eski CHP'li Belediye Başkanı Aksoy dahil 29 kişi için gözaltı kararı
GÜNDEM
Menemen Belediyesine soruşturma: Eski CHP'li Belediye Başkanı Aksoy dahil 29 kişi için gözaltı kararı

"Derhal görevden uzaklaştırılmalılar"

Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Partili isimlerin derhal partiden uzaklaştırılması İzmir İl Başkanı Oğuzhan Y’nin de görevden alınması gerektiğini belirtti.

Menemen Belediyesine soruşturma: Eski CHP'li başkan dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi
GÜNDEM
Menemen Belediyesine soruşturma: Eski CHP'li başkan dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Çıray, “Bana gelen bilgilere ve önemli kaynaklardan edindiklerime göre, iddialar çok ciddi. Özellikle hurda konusunda olanlar. CHP üzerine düşen yaptı ve belediye başkanını ihraç için düğmeye bastı. Ama İYİ Parti’de hiçbir hçbr şey yapılmadı. bu isimler şimdiye kadar çoktan görevden alınmalıydı. İYİ Parti İl Başkanlığı bunların görevden alınma kararını genel merkeze çoktan yazmış olmalıydı" dedi.


Hakkında terör soruşturması olan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy CHP'den istifa etti
GÜNDEM
Hakkında terör soruşturması olan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy CHP'den istifa etti


Abone Ol Google News
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor

​1 Aralık'ta uygulamaya girecek, denetimler başlayacak.
Kaçak alkol vakalarını bitirecek buluş

​DNA sayesinde damladan üreticiye kadar iz sürülebiliyor.
Sonrasındaeyvah yetmez

Sonrasında
'eyvah' yetmez

​Kadına şiddet ile ilgili Bakan Soylu'dan önemli mesaj.

BDDK'dan normalleşme adımı

BDDK'dan normalleşme adımı

​Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı.

Peş peşe gelen şikayetler kafaları karıştırıyor.
Öğrenci evlerinde<br>yeniden yapılanıyordu

Öğrenci evlerinde
yeniden yapılanıyordu

​Emniyet ve MİT'in takibiyle FETÖ'nün hücre evleri çökertildi.

İçişleri Bakanı Soylu: Sonrasında 'eyvah' yetmez
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu: Sonrasında 'eyvah' yetmez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kadınlara koruyucu tedbir kararı) Gerek kolluk birimlerimiz, gerek mülki idare amirlerimiz böyle bir mesele geldiğinde lütfen tedbir kararı vermekten çekinmesinler ve gecikmesinler. Çünkü sonrasında 'eyvah' yetmez. Hatta 'bu kararları verirken gecikmeyin' demek bile belki doğru değil, 'acele edin'. Öyle hassas davranın ki şiddet mağduru bir kadın, sizin yanınızdan asla tedbir alınmamış şekilde çıkmasın. 'Gittim ama bir şey yapmadılar' demesin."
Numarasını verene kadar minibüste zorla tutulan Özbek kadın dehşet anlarını anlattı: Aklımdan Özgecan geçti, çok korktum
Gündem

Numarasını verene kadar minibüste zorla tutulan Özbek kadın dehşet anlarını anlattı: Aklımdan Özgecan geçti, çok korktum

İstanbul'da minibüsle Topkapı'ya gitmek isterken otogara götürülen 46 yaşındaki Özbekistanlı Nodira M, tüm yolcuların inmesinin ardından iddiaya göre şoförün tacizine uğradı. Minibüs şoförü İzzet A'nın, "Sana ev açarım" dediği kadının telefon numarasını alana kadar da kapıyı açmayarak minibüsten inmesine izin vermediği ileri sürüldü. Telefon numarasını vererek minibüsten inebildiği iddia edilen kadının şikayeti üzerine soruşturma yapan savcılık, minibüs şoförü İzzet A. hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. O, anlar minibüs kamerasına da yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Nodira M. "Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum." dedi.
Çıray’dan Menemen Belediyesi açıklaması: Gözaltına alınan İYİ Partililer hakkındaki iddialar ciddi, görevden alınmalılar
Gündem

Çıray’dan Menemen Belediyesi açıklaması: Gözaltına alınan İYİ Partililer hakkındaki iddialar ciddi, görevden alınmalılar

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Menemen Belediyesinde 'ihaleye fesat karıştırma ve tehdit' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İYİ Partili isimler hakkında açıklama yaptı. Derhal görevden alınmaları gerektiğini söyleyen Çıray, “Bana gelen bilgilere göre iddialar çok ciddi. İYİ Partili bu isimler çoktan görevden alınmalıydılar” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.