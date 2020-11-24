Çıray’dan Menemen Belediyesi açıklaması: Gözaltına alınan İYİ Partililer hakkındaki iddialar ciddi, görevden alınmalılar

İzmir’de, Menemen Belediye Başkanı eski CHP’li Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 26 kişi "zimmet ve irtikap" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında İYİ Parti İzmir İl Başkanı Oğuzhan Y, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Tarkan Fikret Ç, ve İYİ Parti Karabağlar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ç. de bulunuyor.

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"Derhal görevden uzaklaştırılmalılar"

Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Partili isimlerin derhal partiden uzaklaştırılması İzmir İl Başkanı Oğuzhan Y’nin de görevden alınması gerektiğini belirtti.

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Çıray, “Bana gelen bilgilere ve önemli kaynaklardan edindiklerime göre, iddialar çok ciddi. Özellikle hurda konusunda olanlar. CHP üzerine düşen yaptı ve belediye başkanını ihraç için düğmeye bastı. Ama İYİ Parti’de hiçbir hçbr şey yapılmadı. bu isimler şimdiye kadar çoktan görevden alınmalıydı. İYİ Parti İl Başkanlığı bunların görevden alınma kararını genel merkeze çoktan yazmış olmalıydı" dedi.

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