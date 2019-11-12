Çocuğun nefes borusuna kaçan şeker eczacının müdahalesiyle çıkarıldı

Eczacıdan çocuğa hayati müdahale

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir eczanede çocuğun boğazına şeker kaçtı. Olayı gören eczacı, çocuğu hemen kucağına aldı ve sırt bölgesine vurarak solunumunu açmaya çalıştı. Bu sırada müdahaleye cevap veren bebeğin nefes borusundaki şeker çıkarıldı.Yaşan panik dolu dakikalar ise eczanenin güvenlik kamerasınca saniye saniye yansıdı.