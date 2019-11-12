Gündem Çocuğun nefes borusuna kaçan şeker eczacının müdahalesiyle çıkarıldı
SAKARYA

Sakarya Akyazı'da boğazına şeker kaçan çocuğa eczacı müdahale etti

Çocuğun nefes borusuna kaçan şeker eczacının müdahalesiyle çıkarıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan ve boğulma tehlikesi geçiren çocuk eczacının müdahalesiyle kurtarıldı.

Haber Merkezi AA
O anlar ise eczanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
O anlar ise eczanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Akyazı'nın Ömercikler Mahallesi'ndeki eczaneye gelen kadın, buradan aldığı şekeri bebek arabasında oturan çocuğuna verdi.

Annesinin verdiği şeker, çocuğun nefes borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden annenin telaşlandığını gören eczanedekiler çocuğa müdahale etti.

Eczacıdan çocuğa hayati müdahale
OYNAT 00:32
Eczacıdan çocuğa hayati müdahale
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir eczanede çocuğun boğazına şeker kaçtı. Olayı gören eczacı, çocuğu hemen kucağına aldı ve sırt bölgesine vurarak solunumunu açmaya çalıştı. Bu sırada müdahaleye cevap veren bebeğin nefes borusundaki şeker çıkarıldı.Yaşan panik dolu dakikalar ise eczanenin güvenlik kamerasınca saniye saniye yansıdı.

Eczacı İlhan Durgut, kucağına aldığı çocuğun sırt bölgesine vurarak solunumunu açmaya çalıştı.

Bu müdahaleye cevap veren çocuğun boğazına kaçan şeker çıkarıldı.

Öte yandan eczacının çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

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