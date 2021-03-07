Çocuğunun gözü önünde vahşice darp edildi: Samsun Valisi kadının son durumunu açıkladı

Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M'yi (24) sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap (27), adliyeye sevk edilmesinin ardından "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Saldırgan, polisteki ifadesinde "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Samsun Valisi Zülkif Dağlı olayla ilgili, "Maalesef dün akşam çok acı bir olay yaşadık. Hemen sağlık ekiplerimiz olaya müdahil oldu. Akşam geç saatlere kadar biz de buradaydık. Mağdurenin durumu iyi, bilinci kapalıydı bir süre. 3 gün daha müşahade amaçlı hastanede kalacak. Çocuğumuza da psikolojik destek verilecek" dedi. Dağlı ayrıca, ''Fail sabah saatlerinde tutuklandı. Tüm Bakanlarımız durumla ilgilendi. Emniyet, Sağlık Müdürlüğü ve tüm ekiplerimiz ile çocuğumuzun travmasını atlatması, mağdurun iyileşmesi için çalışacağız. İçişleri Bakanlığımız da ilgileniyor. İki buçuk yıl önce boşanmışlar, çocuğu göstermek için buluştuklarında bu olay yaşandı. Psikolojik destek ekiplerimiz de çocuğumuzun yanında'' ifadelerini kullandı.

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