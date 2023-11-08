Çocuklar zamanı yönetmeyi saat&saat ile öğreniyor: Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Okul

Dünyaca ünlü markaların Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olan Saat&Saat , çocuklara ve gençlere zamanın değeri konusunda farkındalık kazandırabilmek için geçen yıl başlattığı Akıllı Saatler Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’ni bir adım ileriye taşıyor. Projenin ilk iki yılında, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle İstanbul’daki toplam 39 okulda 417 öğretmene ve 13 bin öğrenciye ulaşan Saat&Saat, zamanın tükenen bir kaynak olduğunu ve bu kaynağı bilinçli biçimde kullanmayı erken yaşlarda öğretmek adına, Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul’un yanı sıra Ankara ve İzmir’de 100 okula ulaşmayı hedefliyor.





Eğitimlerinde, bedensel sağlık ve gelişimin biyolojik ritmini “akıllı biyolojik saat” başlığı ile aktaran Akıllı Saatler Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, eğitim, spor, hobiler ve teknolojiyi doğru ve verimli kullanma konuları ise “akıllı zaman yönetimi” başlığı altında çocuklara kazandırılıyor. Çocukların ve gençlerin günlük yaşamlarında dengeli bir zaman yönetimi yapabilmesine yardımcı olan bu eğitim, aynı zamanda günümüzde en çok zaman tüketen teknoloji ve mobil cihaz kullanımı konusunda da bilinç kazandırmayı hedefliyor. Yarının büyüklerine zamanın değerini anlatma misyonuyla sürdürdüğü proje kapsamında Saat&Saat, imkânı olmayan öğrencilere de hobilerini desteklemek amacıyla burs olanağı sağlıyor.









Türkiye genelinde Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belirlenecek toplamda 100 okulda eğitimler vermeyi hedeflediklerini belirten Saat&Saat Pazarlama Direktörü Ayşem Suner, “Giderek hızlanan günlük hayat temposunda, zamanın ne kadar değerli olduğunun bilinciyle, çocuk ve gençlerimize en hızlı tükenen kaynağımız olan zamanı planlama bilincini kazandırmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz 2 yılda İstanbul’daki toplam 39 okulda yaklaşık 13 bin öğrenciye ulaştık. Projemizi Türkiye’nin farklı yerlerindeki çocuklara ulaştırmak amacıyla, ‘Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Okul’ için yola çıkıyor ve toplamda 20 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir’deki okullarımızda #şimdiçocuklarınzamanı diyoruz” şeklinde konuştu.





Saat&Saat’in hayata geçirdiği projeyle, pek çok çocuğun hem eğitim hem de sosyal faaliyetlere katılma konusunda önemli aşamalar kaydettiğini ifade eden İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, “Sınav zamanlarını doğru kullanmaktan tutun da mevsim geçişlerindeki hastalanma oranlarına kadar biyolojik zaman ve zaman yönetimi, eğitim hayatıyla iç içe kavramlar. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu konuda bilinçlenmesinin, gelecek nesillerin başarılarını her anlamda artıracağına inancım tam” şeklinde konuştu.





Proje kapsamında zaman yönetimi eğitimlerini koordine eden İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, zamanı yönetebilmenin bazen yetişkinler için bile güç olduğunu ifade etti. Pembecioğlu “Bireyler, çocukluk dönemlerinden başlayarak zamanın önemini kavrar, kendilerine bir gündem oluşturur ve bu planı takip edebilirlerse, diledikleri her şeyi başarabilirler. Zaman; yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, satın alınması mümkün olmayan evrensel bir kaynaktır. Başarılı insanların bizden daha fazla zamanı yoktur, bu kişiler zamanlarını etkili kullandıkları için başarılıdırlar. Zamanı hangi değerler karşılığında harcayacağımızı önceden belirleyebilirsek, zamanı kendimize katabilir ya da onu bir şeylere dönüştürme gücünü elimizde tutabiliriz. Yaşamın hangi alanlarına ne kadar zaman ayıracağımızı bilinçli bir şekilde programlayabilir, bir değerler dizgesi olan zamanı yönetebilir, sonuçta zamanı başarıya, mutluluğa, dönüştürebiliriz” şeklinde konuştu.





Oldukça soyut bir kavram olan “zaman”ı, bedensel olarak da çocuk ve gençlere anlatan bu programda, biyolojik saat eğitimlerini planlayan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Prof. Dr. Betül Ulukol, insanın kendi bedeninde var olan ve doğal dengesini sağlayan bu gücün döngüsel nitelikte bir kavram olduğunun altını çiziyor. Ulukol, “Doğadaki tüm canlılarda olduğu gibi insanlarda da birçok sistem, işlevlerini sahip olduğu biyolojik saat döngüsüne uygun olarak yürütür. Uyku ve beslenme düzeni, zihinsel ve fiziksel etkinlikler, hormonal değişimler doğal olarak kendi biyolojik saatimize göre işler. Sağlıklı bir hayat için bize düşen görev biyolojik saatimize uygun olarak yaşamaktır” dedi. Bu projede çocukları biyolojik saat döngüsü hakkında bilgilendirmeyi ve yaşamlarını kendi akıllı saatlerine uygun şekilde planlamaları için motivasyonlarını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Ulukol, sözlerine şöyle devam etti: “Erken yaşta alınan biyolojik saat eğitimi, çocuklukta olduğu kadar erişkinlikte de bireylerin yaşamlarını sağlıklı ve verimli sürdürebilmeleri için son derece değerli ve etkilidir.”









Saat&Saat hakkında





1971 yılında temelleri atılan Saat&Saat, markalaşma sürecine 1994 yılında başlayarak dünya çapında tanınmış markaların Türkiye’deki dağıtım haklarını alarak müşteri memnuniyetini odak noktası olarak benimsemiş ve kaliteden ödün vermeden profesyonel bir yönetim anlayışıyla büyümesini sürdürmüştür. Perakende sektörüne 2006 yılında adım atan Saat&Saat, 2016 yılında Welder markasının tüm haklarını satın alarak, aynı yıl içerisinde Wesse markasını portföyüne dahil etmiştir. 2017 yılında Cerruti 1881 markasının Türkiye lisans anlaşmasını gerçekleştiren Saat&Saat, 2020 yılında Jacques Philippe markasını bünyesine katmış ve U.S. Polo Assn. markasının 34 ülkede üretim ve satış haklarını elde ederek global arenaya adım atmıştır. 2021 yılında MilanoXChange markasının haklarını da bünyesine katan Saat&Saat, Raymond Weil, Maurice Lacroix, Versace, Philipp Plein, Gc, Emporio Armani, Guess, Michael Kors, Fossil, Furla, Ted Baker, Kenneth Cole, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Adidas gibi dünya çapında ün kazanmış 30'dan fazla markanın Türkiye distribütörlüğünü üstlenmektedir. Saat&Saat, 165 mağazası ve 600 bayisiyle birlikte dünyaca ünlü saatleri www.saatvesaat.com.tr üzerinden de saat tutkunlarının beğenisine sunmaktadır. Ayrıca, Türkiye'nin genelinde tek yetkili teknik servis hizmeti sunan Saat&Saat, sektörde bir öncü olarak tüm mağazalarda her marka saat için kapsamlı teknik servis desteği sağlamaktadır.











