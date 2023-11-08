Getir'den ABD'de yeni hamle: Online market şirketi FreshDirect'i satın alıyor

Yirmi yılı aşkın süredir hizmet veren FreshDirect, 2021'den beri ABD'de faaliyet gösteren Getir'in teknolojisinden ve operasyonel tecrübesinden yararlanarak, kullanıcılarına daha hızlı ve kolaylık sağlayan bir hizmet sunacak. Getir ise FreshDirect'in özellikle taze ürün kalitesinden ve çeşitliliğinden faydalanarak hizmetini New York'taki kullanıcıları için daha da cazip hale getirecek.