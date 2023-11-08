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Ekonomi

Getir'den ABD'de yeni hamle: Online market şirketi FreshDirect'i satın alıyor

Getir, yıllık cirosu 650 milyon dolar olan ABD merkezli online market şirketi FreshDirect'in tamamını satın almak üzere anlaşmaya vardı. Bu satın almayla Getir ve FreshDirect arasında önemli sinerjinin yaratılması ve Getir'in ABD'deki büyüme stratejisine destek olması hedefleniyor.

10:42 - 8/11/2023 Çarşamba
DHA
Getir, ABD'de online market şirketi FreshDirect'i satın alıyor

Getir, ABD'de online market şirketi FreshDirect'i satın alıyor

Getir, New York merkezli yıllık cirosu 650 milyon dolar olan online market şirketi FreshDirect'i, Amerika'nın en büyük gıda perakende gruplarından biri olan Ahold Delhaize USA'den satın alacağını duyurdu. Anlaşmanın kasım ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.


Yirmi yılı aşkın süredir hizmet veren FreshDirect, 2021'den beri ABD'de faaliyet gösteren Getir'in teknolojisinden ve operasyonel tecrübesinden yararlanarak, kullanıcılarına daha hızlı ve kolaylık sağlayan bir hizmet sunacak. Getir ise FreshDirect'in özellikle taze ürün kalitesinden ve çeşitliliğinden faydalanarak hizmetini New York'taki kullanıcıları için daha da cazip hale getirecek.

Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından FreshDirect marka adını koruyarak, New York'un Bronx semtindeki tesisinde faaliyet göstermeye devam edecek. FreshDirect, New York'un yanı sıra New Jersey ve Connecticut da dahil olmak üzere toplam 3 eyalette hizmet veriyor.






 




#Getir
#FreshDirect
#ABD
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